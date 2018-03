Ex-Bayern-Star: "Mangelt an Qualität um mich herum"

Xherdan Shaqiri (r.) spielt seine dritte Saison in England

Xherdan Shaqiri vom englischen Fußball-Erstligisten Stoke City hat sich über die mangelnde Qualität in seinem Team beschwert und seinen Mannschaftskollegen dabei indirekt die notwendigen Fähigkeiten abgesprochen, auf ein höheres sportliches Niveau zu kommen.

Gegenüber der "Schweizer Illustrierten" ließ der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern München keine Zweifel daran aufkommen, was er von seinen Teamkameraden beim abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten der englischen Premier League in fußballerischer Hinsicht hält.

"Das Gefühl, dass in dieser Mannschaft selbst ein Ronaldinho wenig bewegen könnte, das ist ernüchternd. Hier bei Stoke kann ich zu wenig Einfluss nehmen, weil es einfach an Qualität um mich herum mangelt", meinte der Nationalspieler der Eidgenossen, der seit 2015 auf der Insel unter Vertrag steht. Zuvor stand er in 15 Serie-A-Spielen in Italien für Inter Mailand auf dem Rasen.

Seinen großen Durchbruch hatte der 26-jährige Shaqiri mit dem FC Bayern, mit dem er unter anderem drei deutsche Meisterschaften und 2013 den Champions-League-Titel feierte. Endgültig durchgesetzt hatte sich Shaqiri bei den Münchnern aber nie, weshalb es ihn vor drei Jahren wieder aus der Bundesliga weg zog.

Im Team mit Choupo-Moting, Wimmer und Co.

Das 169-cm-Kraftpaket stellte dann auch einen Vergleich zu seinen ehemaligen Teamkollegen an: "Ich musste einsehen, dass es halt etwas anders ist, wenn man Mitspieler wie Ribéry und Thiago bei Bayern oder Icardi und Kovacic bei Inter um sich hat."

Bei den Potters spielt Shaqiri unter anderem mit den ehemaligen Bundesliga-Akteuren Mame Diouf, Kevin Wimmer und Eric Maxim Choupo-Moting in einem Team. In der laufenden Saison hat der gebürtige Kosovare sieben Treffer in 29 Partien erzielt.