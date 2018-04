Hummels über Klopp: "Hat sich familiär angefühlt"

Jürgen Klopp (l.) und Mats Hummels arbeiteten sieben Jahre beim BVB zusammen

Nationalspieler Mats Hummels hat sich in großen Worten über seinen langjährigen Ex-Trainer Jürgen Klopp beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geäußert.

Den Fußballlehrer Klopp und seinen Abwehrchef Mats Hummels, die gemeinsam zwischen 2008 und 2015 beim BVB aktiv waren und große Erfolge feierten, verbindet bis heute ein ganz besonderes Verhältnis. Hummels betonte im Gespräch mit der englischen Zeitung "Daily Mail": "Es hat sich fast familiär angefühlt zwischen uns. Er hat mich verstanden und ich ihn."

Hummels machte unter dem zweifachen Meistertrainer Klopp die größten Entwicklungsschritte in seiner Karriere. Entscheidend dafür sei vor allem das offene und ehrliche Verhältnis der beiden zueinander gewesen, wie der 29-Jährige selbst unterstrich: "Natürlich hatten wir ab und an ein paar Auseinandersetzungen. Es gab Tage, an denen wir schreiend voreinander standen. Aber am nächsten Tag? Da war alles wieder gut", berichtete Hummels aus den gemeinsamen Jahren bei den Schwarz-Gelben.

Hummels über Liverpool: "Sie arbeiten hart"

Dass der von Jürgen Klopp gecoachte FC Liverpool und der Hummels-Klub Bayern München in der laufenden Champions-League-Saison noch aufeinandertreffen könnten, empfindet der Weltmeister als großen Anreiz. "Ich weiß, wie stark Klopps Teams sind. Ich glaube nicht, dass eins der verbleibenden Teams auf Liverpool treffen möchte. Sie arbeiten so hart, spielen intensiv und aggressiv mit einer hohen Qualität an Spielern – vor allem im Angriff."

Zunächst stehen in der Königsklasse aber noch die Viertelfinalpaarungen an. Während die Bayern im Duell mit dem spanischen Vertreter FC Sevilla als Favorit gelten, gehen die Red gegen Manchester City nur als Außenseiter in die Spiele.