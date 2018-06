Rumänien feiert Überraschungserfolg gegen Chile

Cosmin Contra übernahm das Amt von Christoph Daum

Rumäniens Fußball-Nationalmannschaft befindet sich nach der verpassten WM-Qualifikation und der Entlassung von Trainer Christoph Daum im September vergangenen Jahres weiter auf einem guten Weg.

In einem Länderspiel in Graz/Österreich gewannen die Osteuropäer gegen Chile mit 3:2 (1:1). Im siebten Spiel unter Daum-Nachfolger Cosmin Contra war es bereits der fünfte Sieg.

Nicolae Stanciu (13.) brachte die Rumänen in Führung, Guillermo Maripan glich in der 32. Minute für die ebenfalls nicht für die WM in Russland qualifizierten Südamerikaner aus. Kurz zuvor hatte Stürmer Nicolas Castillo die Rote Karte gesehen.

In der zweiten Halbzeit ging Chile, das ohne Mittelfeldstar Arturo Vidal vom deutschen Meister Bayern München antrat, dank Lorenzo Reyes in Führung (52.). Der Ex-Schalker Ciprian Deac (66.) und Constantin Budescu (84.) drehten die Partie aber noch zugunsten der Rumänen.