Geheimtreffen beim FC Bayern: Timo Werner ein Thema?

Timo Werner spielt zur Zeit bei RB Leipzig, steht aber wohl im Fokus des FC Bayern

Weil sich der FC Bayern München wohl oder übel weiter Gedanken über einen Abgang von Robert Lewandowski machen muss, ist offenbar Timo Werner von RB Leipzig in den Fokus der Verantwortlichen geraten.

Laut einem Bericht der "Bild" hat es am Mittwoch ein Geheimtreffen zwischen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegeben. Offenbar ging es bei dem Gespräch in einem Münchner Edel-Italiener um mögliche Szenarien im Falle eines Lewandowskis-Abgangs. Dabei soll auch eine Verpflichtung von Timo Werner Thema gewesen sein, der für mehr Variabilität im Angriff sorgen könnte.

Aus Scouting-Kreisen hat die Zeitung erfahren, dass Werner 100 bis 120 Millionen Euro kosten würde. Unter dieser Summe möchte RB den Angreifer, der in der letzten Saison 13 Bundesliga-Tore erzielte und zudem acht Treffer vorlegte, nicht gehen lassen.

Sollte zudem Ralf Rangnick tatsächlich auf die Trainerbank zurückkehren, würde er den 22-Jährigen, dessen Vertrag 2020 endet, wohl in keinem Fall ziehen lassen, weil er ihn als Schlüsselspieler im Pressing-Spiel der Leipziger sieht.

Im März hatte Werner die Wechselspekulationen rund um seine Person eigentlich mit einem deutlichen Statement beendet. "Ich fühle mich wohl in Leipzig", sagte er damals gegenüber "Sky". Auf die Frage, ob der Torjäger diesen Vertrag auch erfüllen wird, entgegnete er: "Auf jeden Fall nächstes Jahr." Gute Auftritte bei der WM und ein Vakuum im Sturm des deutschen Rekordmeisters könnten die Ansicht des Offensivmannes möglicherweise jedoch verändern.

Der scheidende Trainer Jupp Heynckes hatte sich jedenfalls zuletzt dafür ausgesprochen, auch mal "einen Knaller" zu verpflichten und dafür viel Geld in die Hand zu nehmen. Im gleichen Atemzug nannte der 73-Jährige auch Timo Werner.

Auch Lothar Matthäus sprach sich in seiner Kolumne auf "Sport Bild" für einen Transfer des Leipzigers aus, falls Lewandowski den Klub verlässt. "Timo Werner ist für mich potenziell der Top-Kandidat auf die Nachfolge", erklärte der Rekord-Nationalspieler, fügte allerdings an: "Jedoch nicht sofort, sondern eher in ein paar Jahren. Er ist ein komplett anderer Stürmertyp als Lewandowski."