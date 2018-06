Zidane verkündet Rücktritt bei Real Madrid

Zinédine Zidane tritt bei Real Madrid zurück

Erfolgstrainer Zinédine Zidane hat seinen Rücktritt bei Champions-League-Sieger Real Madrid erklärt. Der Franzose verkündete die überraschende Entscheidung am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

"Es ist ein seltsamer Moment für diese Entscheidung, aber die Mannschaft braucht eine Änderung, um weiter so erfolgreich zu sein. Sie braucht eine andere Ansprache, eine andere Herangehensweise, deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen", sagte Zidane.

Der Franzose hatte Klub-Präsident Florentino Pérez gestern über seinen Rücktritt in Kenntnis gesetzt. "Wir akzeptieren und respektieren diese Entscheidung, auch wenn sie natürlich unerwartet kommt", sagte Pérez. "Ich möchte Zinédine danken für seinen Einsatz, seine Liebe und alles weitere, was er Real Madrid in den letzten Jahren gegeben hat."

Der freiwillige Rückzug Zidanes ist ein echter Hammer. Erst am vergangenen Samstag hatte der 45-Jährige mit Real zum dritten Mal in Folge den Titel in der Königsklasse geholt. Dieses Kunststück war noch keinem Trainer vor ihm gelungen.

Allerdings war Zidane aufgrund der schwachen Leistungen Reals in der heimischen Primera División in den letzten Monaten keinesweges unumstritten. Real belegte hinter Erzrivale FC Barcelona und Stadtnachbar Atlético Madrid nur Rang drei in der höchsten spanischen Spielklasse, mit 17 (!) Punkten Rückstand auf Barca.

Bereits im Februar sagte Zidane, das Trainerdasein sei "extrem ermüdend, vor allem bei einem Klub wie Real Madrid". Spanische Medien schrieben damals, der Coach zeige Anzeichen eines Burnouts.

Zidane hatte am 4. Januar 2016 bei den Königlichen die Nachfolge des zuvor freigestellten Trainers Rafael Benítez angetreten und stand bei Real noch bis 2020 unter Vertrag.

Mit Real gewann er in zweieinhalb Jahren neun Titel. Der ehemalige Welt- und Europameister ist damit der zweiterfolgreichste Trainer in der 116-jährigen Real-Geschichte.