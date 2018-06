Pleite für deutschen WM-Gegner Südkorea

Südkorea kassiert Niederlage gegen Bosnien-Herzegowina

Der deutsche Gruppengegner Südkorea weist zwei Wochen vor der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch keine Topform nach.

Die Asiaten unterlagen am Freitag in Jeonju Bosnien-Herzegowina in ihrem drittletzten WM-Test 1:3 (1:2). Am Montag hatten die Koreaner Honduras mit 2:0 bezwungen.

Lee Jae-Sung (30.) erzielte am Freitag das einzige Tor des zweimaligen Asienmeisters, Edin Visca (28./45./79.) traf für die Bosnier dreifach.

Die deutschen Weltmeister fordert Südkorea in der WM-Vorrunde im letzten Gruppenspiel am 27. Juni in Kasan heraus. Weitere gemeinsame Gegner sind Schweden und Mexiko.

Vor dem WM-Start testet Südkorea noch gegen Bolivien (7. Juni) und den Senegal (11. Juni).