Chance für den BVB? Pavard erneuert Wechselwunsch

Benjamin Pavard deutet einen Abschied aus Stuttgart an

Bahnt sich da ein Mega-Transfer an? Benjamin Pavard vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart liebäugelt offensichtlich mehr denn je mit einem Vereinswechsel nach der Weltmeisterschaft.

"Ich will Champions League spielen, ganz klar. Das verstecke ich auch nicht", stellte der 22-jährige Franzose gegenüber "Sky Sport News HD" klar. Ähnlich hatte er sich zuletzt bereits in der "Sport Bild" geäußert.

Der viermalige Nationalspieler, der im Aufgebot der Équipe tricolore für die WM in Russland steht, erklärte weiter, er wolle "nicht versprechen", auch in der neuen Saison das VfB-Trikot zu tragen. "Wenn ich verspreche, dass ich in Stuttgart bleibe und es dann nicht tue, werden mich die Fans auf dieser Welt nicht mehr mögen", fügte Pavard an.

Der Innenverteidiger spielt seit 2016 für Stuttgart und stieg mit den Schwaben 2017 in die Bundesliga auf. In der abgelaufenen Spielzeit stand er in allen 34 Ligaspielen auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer.

Medienberichten zufolge soll Ligakonkurrent Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung des Shootingstars haben. In Stuttgart besitzt Pavard noch einen bis 2021 gültigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Als Ablöse werden bis zu 50 Millionen Euro gehandelt.