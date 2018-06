WM-Favorit Frankreich gewinnt Härtetest gegen Italien

Mario Balotelli (m.) wird von N'Golo Kanté (l.) abgegrätscht

Vize-Europameister Frankreich hat auch den zweiten Härtetest vor der Weltmeisterschaft in Russland bestanden. 15 Tage vor dem ersten Vorrundenspiel gewann die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps in Nizza gegen den viermaligen Weltmeister Italien und ihren neuen Trainer Roberto Mancini mit 3:1 (2:1).

Samuel Umtiti (8.), Antoine Griezmann (29./Elfmeter) und der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembélé (63.) trafen für die Gastgeber, Italiens Kapitän Leonardo Bonucci (36.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Die Squadra Azzurra, die sich erstmals seit 60 Jahren nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, spielte wie schon beim 2:1 gegen Saudi-Arabien mit Rückkehrer Mario Balotelli in der Startformation. Bei Frankreich standen Corentin Tolisso (Bayern München) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) von Beginn an auf dem Feld.

Die Équipe Tricolore hatte bereits am Montag erfolgreich gegen Irland (2:0) getestet. Am 9. Juni steht die WM-Generalprobe gegen die USA an, anschließend reist das Team in sein Quartier im Nordwesten Moskaus, wo es sich auf die Spiele der Gruppe C gegen Australien (16. Juni), Peru (21. Juni) und Dänemark (26. Juni) vorbereitet.