James und Co. enttäuschen gegen Ägypten

James (li.) verpasste mit Kolumbien den Sieg gegen Ägypten

Die Fußball-Nationalmannschaften von Kolumbien und Ägypten sind noch auf der Suche nach ihrer WM-Form. Die beiden Teilnehmer an der Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) trennten sich am Freitagabend im italienischen Bergamo 0:0.

James Rodriguez von Rekordmeister Bayern München spielte aufseiten der Südamerikaner durch, auch mit dem Torschützenkönig der WM 2014 konnten die "Cafeteros" ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen.

Bei Ägypten wurde der verletzte Star Mohamed Salah als Fixpunkt in der Offensive vermisst. Immer noch ist ungeklärt, wann der Torjäger des FC Liverpool nach seiner Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid am vergangenen Samstag (1:3) auf den Platz zurückkehrt. Im endgültigen 23-köpfigen Kader wird der Torschützenkönig der Premier League aber definitiv stehen.

Bei der WM trifft Ägypten auf Uruguay, Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Im letzten Testspiel gegen Belgien am kommenden Mittwoch wird Salah noch nicht zur Verfügung stehen.

Kolumbien hatte Ende März mit einem 3:2-Sieg bei Vize-Europameister und Mitfavorit Frankreich aufhorchen lassen. In Gruppe H trifft der Viertelfinalist der vergangenen WM in Gruppe H auf Japan, Polen und Senegal.