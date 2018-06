Messi: WM-Finale 2014 "wie eine offene Wunde"

Lionel Messi musste sich im WM-Finale 2014 geschlagen geben

Knapp vier Jahre nach der Niederlage im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gegen die deutsche Mannschaft sitzt der Stachel bei Argentiniens Superstar Lionel Messi immer noch tief.

"Es ist wie eine offene Wunde - und das wird es auch immer bleiben. Wir waren so nah dran, unseren Traum zu verwirklichen. Aber das ist Fußball", blickte der Argentinier im Interview mit der "Times of India" auf das Endspiel in Rio zurück.

"Die beste Mannschaft gewinnt nicht immer. Wir mussten das akzeptieren. Wir haben geweint, ich habe geweint, so wie alle Argentinier. Der Schmerz ist immer noch da", sagte Messi, der an dem Ziel für die Endrunde in Russland keinerlei Zweifel ließ: "Der Traum ist immer noch der gleiche. Wir wollen wie 2014 das Finale erreichen und diesmal das letzte Spiel gewinnen. Für diese Generation könnte es die letzte Chance sein."

"Argentinien ist kein Ort für einen Zweitplatzierten"

Dass die Hoffnungen einer ganzen Nation auf seinen Schultern ruhen, stört den Superstar nicht. "Wenn man für Argentinien Fußball spielt, will man den höchsten Preis gewinnen. Ich denke ganz genau so. Wir wissen, wie schwer es ist die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber wir alle wollen es. Und Argentinien braucht das", so Messi, der sagt: "Argentinien ist kein Ort für einen Zweitplatzierten."

Beim Blick auf die Favoriten für die Endrunde wollte sich "La Pulga" im Vorfeld nicht festlegen. "Alle großen Fußball-Nationen werden als Favorit in die WM gehen. Deutschland wird alles versuchen, um seinen Erfolg zu wiederholen. Spanien hat eine gute Chance, bis zum Schluss dabei zu sein. Brasilien und Portugal haben sich in de Qualifikation gut geschlagen, Frankreich ebenso", erklärte der 30-Jährige.

