Klopp zu Real Madrid? "Keine Chance"

Die Fans von Real Madrid wünschen sich Jürgen Klopp als Zidane-Nachfolger

Geht es nach den Fans des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid, wird Jürgen Klopp der neue Trainer der Königlichen. Die Anhänger des Champions-League-Siegers haben sich in zwei Umfragen der großen spanischen Tageszeitungen "Marca" und "AS" klar für den Deutschen ausgesprochen. Ex-Liverpool-Boss Christian Purslow ist sich jedoch sicher, dass der Wechsel nicht zustande kommen wird.

"Es gibt keine Chance, dass Jürgen Klopp nach dieser Saison in Versuchung gerät, den Verein zu verlassen", sagte Purslow im Interview mit "sky sports". Vor zehn, 15 Jahren hätte es in seinen Augen noch ganz anders ausgesehen: "Der entscheidende Unterschied ist die schiere Masse an Geld in der Premier League. Es gibt mittlerweile keinen finanziellen Anreiz mehr, zu Real Madrid zu wechseln."

Ganz anders sehe die Situation dagegen bei Tottenham-Coach Mauricio Pochettino aus. Der Argentinier soll sich eine Klausel in seinen erst kürzlich verlängerten Vertrag gesichert haben, die besagt, dass er bei einem Angebot von Real aus seinem Kontrakt aussteigen kann.

"Bei ihm bin ich mir nicht so sicher. In seinen Äußerungen hat er einen Wechsel nicht direkt ausgeschlossen. Wenn Real Tottenham 50 Millionen Pfund bietet und er unbedingt gehen will....es sind schon merkwürdigere Dinge passiert", so Purslow.