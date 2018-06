Aufgepasst, Bayern! Arsenal-Coach Emery wirbt um Tolisso

International begehrt: Corentin Tolisso

Auf den neuen Arsenal-Coach Unai Emery kommt jede Menge Arbeit zu. Der Spanier, der Arsène Wenger beim englischen Fußball-Traditionsklub beerbt, soll die Gunners zurück in die Spur bringen. Um in der neuen Saison in die Top 4 der Premier League zurückzukehren, muss der Kader zwingend verstärkt werden. Dabei könnte ein Bundesliga-Star eine Rolle spielen.

Einem Bericht des Portals "Calcio Insider" zufolge will Emery beim FC Bayern München zuschlagen. Das Objekt der Begierde: Corentin Tolisso. Demnach wäre der 46 Jahre alte ehemalige PSG-Trainer bereit, umgerechnet rund 68 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um den offensivstarken Franzosen nach London zu locken. Sollte der Deal zustande kommen, wäre Tolisso der teuerste Abgang in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters.

Der 23-Jährige war erst im vorigen Sommer als Rekordtransfer für 41,5 Millionen Euro nach München gewechselt. In seiner Debütsaison überzeugte Tolisso mit zehn Toren und sieben Vorlagen in allen Wettbewerben, saß in wichtigen Spielen aber meist auf der Bank. Dennoch halten die Bayern-Verantwortlichen große Stücke auf den Mittelfeldmann, der sich aktuell mit der französischen Nationalmannschaft auf die WM in Russland vorbereitet. Ein vorzeitiger Abschied gilt als unwahrscheinlich.

Arsenal hat zudem zum zweiten Mal in Folge die Qualifikation für die Königsklasse verpasst. Ob Tolisso mit den Gunners in der Europa League spielen möchte, bleibt fraglich. Einzig die Aussicht auf einen Stammplatz könnte den Edeltechniker ködern.

Sollte FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge aber bei seiner Einschätzung bleiben, dass dem Les-Bleus-Star in München die Zukunft gehört, wird sich Unai Emery wohl nach einem anderen Taktgeber für die Zentrale umschauen müssen.