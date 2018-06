Matthäus schlägt Morata als Lewy-Ersatz vor

Hat stets einen guten Rat parat: Lothar Matthäus

Als Rekordnationalspieler Deutschlands hat Lothar Matthäus alles gesehen und erlebt. Der mittlerweile 57-Jährige ist nie um einen guten Rat verlegen - ganz besonders, wenn es um seinen Ex-Verein Bayern München geht.

Im "Bild"-Interview äußerte sich der Ex-Profi nun zur jüngsten Posse um Starstürmer Robert Lewandowski, der den Serienmeister der Fußball-Bundesliga offenbar verlassen will.

Der Pole hatte zuletzt über seinen Berater Pini Zahavi verlautbaren lassen, dass es ihn aus München wegzieht. Für Matthäus ein absolutes Unding. "Ich bin sicher, dass die Bayern-Bosse Stärke zeigen werden und ein Signal setzen: Es ist an der Zeit, dass Spieler und Berater wieder lernen, dass Verträge binden und zu erfüllen sind. Sie werden Lewandowski daher nicht freigeben", so der Weltmeister von 1990.

Matthäus weiter: "Der FC Bayern wird sich nicht wie die Dortmunder bei Dembélé oder Aubameyang auf der Nase herumtanzen lassen wollen. Wenn sie bei Lewandowski nachgeben, stehen dann bald auch Boateng und Alaba auf der Matte und bitten um ihre Freigabe. Reagieren Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in der Konsequenz, wie sie angekündigt haben, ist da ein für alle Mal Ruhe."

Verrechnungsgeschäft mit Morata "sicherlich kein schlechtes Geschäft"

Dennoch will der frühere Weltklassespieler nicht gänzlich ausschließen, dass der FC Bayern Lewandowski unter bestimmten Umständen doch ziehen lässt. "Lewandowski ist inzwischen auch schon 29 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, dass die Bayern-Bosse im Falle eines dreistelligen Millionen-Angebots anfangen würden, über einen Verkauf nachzudenken", mutmaßt Matthäus. Vereinen wie dem FC Chelsea oder Paris Saint-Germain sei es "durchaus zuzutrauen, dass sie so eine Summe für Lewandowski auf den Tisch legen."

Sollten die schwerreichen Engländer in München vorstellig werden, bringt Matthäus die Möglichkeit eines Verrechnungsgeschäfts ins Spiel. "Álvaro Morata (bis 2022 beim FC Chelsea unter Vertrag, Anm.d.Red) ist 25, also sogar vier Jahre jünger als Lewandowski. Sein Spielstil würde gut zum FC Bayern passen. Bietet Chelsea ihn plus 60 Millionen Euro den Münchnern an, wäre das sicherlich kein schlechtes Geschäft für den FC Bayern", so der 57-Jährige.