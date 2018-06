Wildes Gerücht: BVB buhlt um Bayern-Flop Benatia

Bye bye, Juve? Medhi Benatia wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht

Das wäre eine faustdicke Überraschung: Auf der Suche nach Spielern mit ausgeprägter Mentalität und Führungsqualität soll Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auf einen ehemaligen Bayern-Profi aufmerksam geworden sein.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, zeigt der BVB Interesse an einer Verpflichtung von Mehdi Benatia. Der Marokkaner, der zwischen 2014 und 2016 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag stand, lief zuletzt zwei Jahre für den italienischen Serienchampion Juventus Turin auf.

Im Bianconeri-Dress überzeugte der Innenverteidiger als resoluter Zweikämpfer mit gutem Stellungsspiel. Dennoch will er die Alte Dame im Sommer angeblich verlassen. Hintergrund: Mit 31 Jahren biegt Benatia langsam auf die Zielgerade seiner Karriere ein. Im Falle eines Wechsels könnte er ein letztes Mal kräftig absahnen.

In Dortmund fahnden die Verantwortlichen unterdessen nach einem neuen Abwehrchef, da Routinier Sokratis übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Unterschrift beim FC Arsenal steht.

Bleibt die Frage, ob Benatia, der als eigenwilliger Charakter gilt, überhaupt zur neuen BVB-Philosophie passt. In München fremdelte der Nordafrikaner mit seiner Rolle als Backup unter Trainer Pep Guardiola. Nicht selten stellte er seine Unlust recht offen zur Schau. Hinzu kamen zahlreiche Muskelverletzungen, die den 1,90-Meter-Mann immer wieder stoppten.

Nach zwei unbefriedigenden Jahren standen am Ende nur 29 Liga-Einsätze zu Buche. In Interviews zeigte sich Benatia später "erleichtert", nicht mehr in Deutschland zu leben.

Weiteres Problem: Der WM-Teilnehmer besitzt in Turin noch ein bis 2020 gültiges Arbeitspapier, wäre somit kein Schnäppchen. Ob der BVB trotzdem zuschlägt?