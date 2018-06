Stimmen: "Viel zu schlampig im Spiel nach vorne"

Joachim Löw konnte mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden sein

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im WM-Test gegen Österreich den Kürzeren gezogen, obwohl sie durch ein Tor von Mesut Özil in Führung gegangen war. Nach der Partie war kaum ein DFB-Akteur mit der zweiten Hälfte einverstanden. Die Stimmen zum Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Das war ein gutes Comeback von Manuel Neuer nach so langer Zeit. Er hat ein, zwei Bälle prima pariert. Die Niederlage ärgert mich aber. Wir haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Nach der Pause sind wir in ein Fahrwasser geraten, das mir gar nicht gefallen hat. Wir waren viel zu schlampig im Spiel nach vorne. Ich nehme einige Erkenntnisse mit. Wenn wir so spielen, haben wir in Russland keine Chance. Da gibt es eine Menge aufzuarbeiten. Wir lassen uns aber nicht verrückt machen und bleiben ruhig."

Marco Reus: "Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt, nach der Pause aber keinen Fußball mehr gespielt. Heute hat das Spiel gezeigt, dass wir noch einiges zu tun haben."

Nils Petersen: "In der ersten Halbzeit hätten wir die eine oder andere Kontergelegenheit besser ausspielen müssen. Nach der Pause habe wir kein Rezept gegen Österreich gefunden, das verdient gewonnen hat. Ich selbst bleibe ganz ruhig und lasse mich am Montag überraschen."

Julian Brandt: "Die erste Halbzeit war ordentlich, nach der Pause haben wir uns zu viele Fehler erlaubt. Ich hatte mir vorgenommen, mein Bestes zu geben. Ich hätte auch das eine oder andere Ding versenken können. Aber ich bin ganz entspannt. Natürlich wäre es schade, die WM zu verpassen."

Alessandro Schöpf (Siegtorschütze Österreich): "Es macht immer Spaß zu gewinnen, aber natürlich ist es besonders schön gegen Deutschland. Deutschland ist aber nach wie vor ein Favorit auf den Titel."