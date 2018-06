Medien: Seehofer will WM in Russland besuchen

Horst Seehofer möchte bei der WM ein Spiel vor Ort verfolgen

Bundesinnenminister Horst Seehofer ist der einzige hochrangige deutsche Politiker, der derzeit eine Reise nach Russland zur Fußball-WM plant.

"Wenn es mein Terminkalender zulässt, werde ich ein Spiel der deutschen Mannschaft besuchen", sagte der für Sport zuständige Minister der "Bild am Sonntag". "Am liebsten natürlich am 15. Juli - denn dann wäre Deutschland im Endspiel."

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht die deutschen Auswahl am Sonntag im Trainingslager in Eppan. Ob Merkel das DFB-Team auch in Russland beehren wird, ist offen. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich einen Besuch der Kanzlerin ausdrücklich gewünscht. Keine Reise nach Russland haben laut "BamS"-Informationen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas geplant.

Die WM in Russland wird nicht nur aufgrund der autoritären Staatsführung Wladimir Putins international kritisch gesehen. Großbritanniens Politiker beispielsweise werden dem Turnier nach der Affäre um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal fernbleiben.