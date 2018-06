Boateng: "Lewandowski hat Vertrag bei Bayern"

Jérôme Boateng schuftet für sein Comeback

Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng hat seinen zuletzt heftig kritisierten Münchner Vereinskollegen Robert Lewandowski in Schutz genommen.

In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sagte der Defensivmann über den Polen, dass dieser "ein toller Stürmer" sei, der "jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht." Lewandowski hatte im Saisonendspurt nur selten überzeugen können und auf die öffentliche Kritik an seinen Leistungen mit Abwanderungsgedanken reagiert.

Boateng dazu: "Er hat Vertrag bei Bayern und hat viele Tore geschossen. Es ist doch normal im Fußball-Geschäft, dass Kritik aufkommt, wenn du in den entscheidenden Spielen nicht triffst. Aber das ist die ganze Mannschaft, da verlieren wir zusammen und gewinnen zusammen."

Lewandowski hatte sich in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit mit 29 Treffern die Torjägerkanone gesichert, in der Champions League aber oftmals enttäuscht.

WM in greifbarer Nähe: "Es sieht wirklich sehr gut aus"

Nach seiner Oberschenkelverletzung sieht sich Boateng unterdessen voll im Plan für ein Comeback bei der Fußball-WM. "Im Moment kann ich versprechen, dass ich dabei bin, ja! Es sieht wirklich sehr gut aus", sagte der Abwehrspieler des FC Bayern München.

Der Weltmeister von 2014 rechnet damit, dass er in den kommenden Tagen wieder voll ins Mannschaftstraining des Nationalteams einsteigen kann. "Ich bin gut im Plan, aber ich will kein Risiko eingehen", sagte Boateng. Der Bayern-Verteidiger hatte sich die Verletzung im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid im April zugezogen.

Bei der WM will der 29-Jährige wieder neben Mats Hummels in der Innenverteidigung auflaufen. Mit seinem Vereinskollegen versteht sich Boateng fast blind. "Wir spielen eben schon sehr lange zusammen und das ist von Vorteil. Wir kennen uns genau", schwärmte der gebürtige Berliner.

Auch für Keeper Manuel Neuer hat er warme Worte übrig. "Manu ist Manu – und nicht umsonst Welttorhüter. Er hat einfach eine besondere Ausstrahlung. Er hat der Mannschaft schon oft Spiele gerettet", so Boateng, der "überhaupt nicht das Gefühl hat, dass er so lange verletzt war."