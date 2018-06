BVB-Abschied: Sahin vor Wechsel ins Ausland?

Steht Nuri Sahin beim BVB vor dem Abschied

Die Zeit von Nuri Sahin beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund neigt sich offenbar dem Ende zu. Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte der Mittelfeldspieler den BVB schon in diesem Sommer verlassen.

Wie unter anderem das türkische Portal "fanatik" sowie die italienische Seite "sportitalia" berichten, hat sich der BVB dazu entschieden, den im Sommer 2019 auslaufenden Vertrag von Nuri Sahin nicht zu verlängern.

Um für den 29-Jährigen noch eine Ablösesumme zu kassieren, müssten die Schwarz-Gelben den ehemaligen türkischen Nationalspieler demnach noch in diesem Sommer verkaufen.

An Interessenten mangelt es angeblich nicht. So sollen neben dem AS Rom und dem SSC Neapel auch Galatasaray Istanbul und der FC Liverpool an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers, der in der vergangenen Spielzeit nur 14 Startelfeinsätze in der Bundesliga bekam, interessiert sein.

Sahin selbst äußerte sich in der Vergangenheit nicht zu seiner sportlichen Zukunft, sagte kurz nach dem Saisonende der Fußball-Bundesliga aber: "Wir werden uns im Sommer als Verein komplett neu aufstellen. Es wird eine neue Zeit anbrechen, mit einem neuen Trainer und auch mit einigen neuen Spielern." Ob auch er dem Neuaufbau zum Opfer fällt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.