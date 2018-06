Rohr beruft Balogun in Nigerias WM-Kader

Fährt mit Nigeria zur WM: Leon Balogun

Trainer Gernot Rohr setzt auch bei der Fußball-WM in Russland auf den Mainzer Verteidiger Leon Balogun. Der 29-jährige gebürtige Berliner wurde vom deutschen Nationalcoach erwartungsgemäß in den endgültigen 23er Kader berufen.

Balogun wird ab der kommenden Saison für den englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion spielen und gilt bei Rohr als gesetzt. Angeführt wird das Aufgebot Nigerias von Kapitän und Mittelfeldspieler John Obi Mikel. Der heute 31-Jährige spielte elf Jahre für den FC Chelsea, ehe er im vergangenen Sommer zu Tianjin Teda nach China wechselte.

Die "Super Eagles" bereiten sich bis zum 11. Juni im österreichischen Bad Tatzmannsdorf auf die Endrunde vor und bestreiten am Mittwoch in Schwechat noch einen letzten Härtetest gegen Tschechien.

In Gruppe D treffen die Afrikaner, die zum sechsten Mal an einer WM teilnehmen, auf Argentinien, Island und Kroatien. "Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, um für die WM bereit zu sein", sagte Rohr nach dem 1:2 im vorletzten Testspiel gegen England am Samstag.

Das endgültige nigerianische Aufgebot:

Tor: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba Aba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Abwehr: Kenneth Omeruo (Kasimpasa), Elderson Echiejile (Cercle Brügge), Leon Balogun (FSV Mainz 05), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Bryan Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (FC Nantes), William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (beide Bursaspor)

Mittelfeld: Wilfred Ndidi (Leicester City), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), John Obi Mikel (Tianjin TEDA FC), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Oghenekaro Etebo (UD Las Palmas), Joel Obi (FC Turin)

Angriff: Simeon Nwankwo (FC Crotone), Victor Moses (FC Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Ahmed Musa (ZSKA Moskau), Alex Iwobi (FC Arsenal)