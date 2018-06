Barca-Boss schiebt Dembélé-Wechsel einen Riegel vor

Ousmane Dembélé hofft auf eine zweite, bessere Spielzeit beim FC Barcelona

Nach nicht einmal einem Jahr beim spanischen Fußball-Spitzenklub Barcelona sind die Spekulationen über einen baldigen Abschied von Ousmane Dembélé zuletzt lauter geworden. Klub-Chef Josep Maria Bartomeu hat sich nun zum Thema geäußert und deutliche Worte gefunden.

"Dembélé geht nirgendwo hin", stellte Bartomeu gegenüber "ESPN" am Rande eines Besuches am Massachusetts Institute of Technology (MIT) im US-amerikanischen Cambridge klar: "Er ist genauso wie Coutinho eine große Investition für uns."

Der ehemalige Angreifer von Borussia Dortmund konnte in seiner Debütsaison in der Primera División die großen Erwartungen noch nicht erfüllen. Dembélé machte, teils auch aufgrund von Verletzungen gebremst, nur 17 Ligaspiele. Allein in elf Partien stand er in der Startelf. Auch deshalb schien zuletzt ein frühzeitiger Abschied aus Katalonien im Bereich des Möglichen.

Sowohl Neu-Trainer Unai Emery des FC Arsenal als auch Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain sollen Medienberichten zufolge an einem Leihgeschäft interessiert sein. Vor allem ein Wechsel zu seinem ehemaligen Trainer und Förderer, Thomas Tuchel, in die französische Ligue 1 wäre ein passender Ausweg. Zuletzt hatte Dembélé die Gerüchte mit einem Instagram-Post überdies selbst angefeuert.

"Das erste Jahr ist nicht einfach"

Barca-Chef Bartomeu ist indes von den Qualitäten des 21-Jährigen trotz der schwierigen Saison überzeugt. Ähnlich wie Winter-Neuzugang Coutinho sei Dembélé "sehr wichtig" für den FC Barcelona: "Wir erwarten viel von ihnen."

Der Außenstürmer sei "sehr jung und talentiert" und werde im nächsten Jahr den erwarteten Schritt machen, so Bartomeu weiter: "Das erste Jahr beim FC Barcelona ist nicht einfach, weil die Art hier Fußball zu spielen eine andere ist."

Ousmane Dembélé hat beim frischgebackenen spanischen Meister einen Langzeitvertrag bis 2022 unterschrieben.