Bundeskanzlerin Merkel besucht DFB-Team in Eppan

Bundeskanzlerin Merkel besucht das DFB-Team in Eppan

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntagabend der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Trainingslager in Südtirol einen Kurzbesuch abgestattet. Merkel traf um kurz nach 18.09 Uhr bei strahlendem Sonnenschein im Fünf-Sterne-Teamhotel Weinegg in Eppan ein.

"Sie möchte sich dort über den Stand der Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Russland informieren und den Spielern wie vor früheren Turnieren persönlich viel Glück und Erfolg wünschen", hieß es im Vorfeld des Besuchs aus Regierungskreisen.

Beim Weltmeister wurde die Stippvisite sehr positiv aufgenommen. "Ihre Ansprache war für die Mannschaft immer interessant. Wir freuen uns über ihren Besuch", hatte Bundestrainer Joachim Löw bereits nach der 1:2-Niederlage am Samstag in Klagenfurt gegen Österreich erklärt.

Merkel auch in Russland vor Ort?

Am Sonntag standen für Löw intern wichtige Entscheidungen an, am Montag (bis 12:00 Uhr) muss er dem Weltverband FIFA seinen endgültigen 23er-Kader für die Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) melden. "Wir haben genug Zeit, unsere Entscheidungen zu treffen. Die Kanzlerin kommt uns auf keinen Fall in die Quere", sagte Löw.

Ob Merkel der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wie bei vergangenen Turnieren vor Ort die Daumen drücken wird, ist angesichts der politischen Lage noch offen. "Über die Reisepläne der Bundeskanzlerin informiert der Regierungssprecher in der Regel am Freitag der Vorwoche. So halten wir es auch in diesem Fall", sagte eine Sprecherin.

Das DFB-Team startet am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko in die historische Mission Titelverteidigung. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Schweden (23. Juni/Sotschi) und Südkorea (27. Juni/Kasan).