Zidane-Nachfolge: Real kontaktiert Klopp

Jürgen Klopp steht angeblich auf der Wunschliste von Real Madrid

Nach dem Rücktritt von Zinédine Zidane läuft die Trainersuche beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid auf Hochtouren. Zwei Kandidaten sollen ganz oben auf der Wunschliste der Königlichen stehen: Jürgen Klopp und Mauricio Pochettino.

Mögliche Nachfolger von Zinédine Zidane auf der Trainerbank von Real Madrid wurden zuletzt mehr als genug genannt. Interne Lösungen (Guti, Santiago Solari) werden ebenso gehandelt wie prominente externe Kandidaten (Arsène Wenger, Laurent Blanc, Antonio Conte, etc.).

Klubintern sollen sich die Königlichen mittlerweile auf zwei Übungsleiter versteift haben: Jürgen Klopp und Mauricio Pochettino. Laut Informationen des französischen TV-Senders "TF1" wurden beide Trainer von den Real-Verantwortlichen kontaktiert. Allerdings haben sowohl der FC Liverpool als auch die Tottenham Hotspur beide Anfragen umgehend abgelehnt.

Während Klopp die Reds nicht verlassen will, sieht es bei Pochettino anders aus. Der Argentinier würden gerne nach Madrid wechseln und hat dies laut einem Bericht der "Times" auch offen gegenüber den Spurs-Verantwortlichen kommuniziert. Noch immer soll der 46-Jährigen die Hoffnungen hegen, dass sich die beiden Vereine einig werden.

Englische Medien berichten, dass die Madrilenen im Falle eines Pochettino-Wechsels tief in die Tasche greifen müssen. Der Erfolgscoach, der seinen Vertrag in London erst kürzlich bis 2023 verlängerte, soll demnach eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro kosten.

Sollte der Wechsel endgültig platzen und Real keinen seiner Wunschkandidaten bekommen, gilt A-Jugend-Coach Guti derzeit als heißester Favorit auf die Nachfolge von Zinédine Zidane.