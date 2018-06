Sanches beim FC Bayern: Einmal Heimat und zurück?

Renato Sanches' langfristige Zukunft soll beim FC Bayern liegen

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München ist Renato Sanches das Sorgenkind des deutschen Fußball-Meisters. Doch die Verantwortlichen versuchen weiter alles, um den besten Youngster der EM 2016 wieder in die Spur zu bringen.

Laut einem mit spanischen Meldungen übereinstimmenden Bericht des "kicker" wollen die Bayern Sanches wieder auf jenes Level heben, das er rund um die Europameisterschaft hatte. Helfen soll dabei offenbar Spielpraxis in seiner portugiesischen Heimat. Gewohnte Umgebung und Sprache sollen Wunder wirken.

Um das Rundum-Wohlfühlpaket für den 20-Jährigen abzurunden, darf der Rechtsfuß wohl sogar ein Jahr für SL Benfica auf Torejagd gehen. Die Fußball-Fachzeitschrift berichtet, dass es Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Ausbildungsverein des Portugiesen gibt, für den Sanches zwischen 2008 und 2015 aktiv war. Insgesamt lief der Kreativspieler 24 Mal für Benfica in Portugals Eliteliga auf und erzielte dabei zwei Treffer

Nach der wenig erfolgreichen Leihe zu Swansea City in der abgelaufenen Spielzeit soll nun also ein weiteres Jahr in der Ferne dafür sorgen, dass Sanches im Sommer 2019 erstarkt nach München zurückkehrt. Letzte finanzielle Rahmenbedingungen müssen noch geklärt werden. Danach dürfte der Weg für den 20-Jährigen, dessen Vertrag in München noch bis 2021 datiert ist, frei sein.

Zuletzt hatte es noch geheißen, dass der FC Bayern unter Neu-Trainer Niko Kovac nach der Rückkehr Renato Sanches' fest mit dem Youngster plane. "Niko Kovac wird versuchen, ihn zu früherer Stärke zurückzuführen. Das ist eine spannende Aufgabe", meinte Klubboss Karl-Heinz Rummenigge dazu im "Münchner Merkur". Doch der neue Bayern-Trainer wird sich wohl vorerst gedulden müssen.