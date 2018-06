RB Leipzig kündigt Überraschung bei Trainersuche an

Wen zaubern Oliver Mintzlaff und Ralf Rangnick aus dem Hut?

Der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wird vermutlich keiner der üblichen Verdächtigen werden.

"Ich bin mir sicher: Unsere Wunschlösung wird für den einen oder anderen am Ende sicher überraschend sein", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Interview mit der "Bild"-Zeitung: "An dieser Lösung arbeiten wir mit Hochdruck - und hoffen, das Ergebnis in spätestens zwei Wochen präsentieren zu können."

Diese "Überraschung" schließt allerdings nicht aus, dass Sportdirektor Ralf Rangnick doch auf die Trainerbank zurückkehrt. Alles sei offen, sagte Mintzlaff, "auch, inwiefern Ralf Rangnick Teil dieser Wunschlösung am Ende ist". Damit scheint auch eine Doppellösung mit Rangnick und "Mister X" möglich.