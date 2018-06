Barca-Star Luis Suárez gesteht Fehler ein

Luis Suárez will Wiedergutmachung für seine Biss-Attacke leisten

Wenn in zwei Wochen die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, will Uruguays Fußball-Ikone Luis Suárez gegen das Stigma nach seiner Biss-Attacke ankämpfen. Hinsichtlich der Zielsetzung für das Turnier in Russland zeigte er sich im Interview vorsichtig.

"Erstmal wollen wir die Gruppe mit Russland, Ägypten und Saudi-Arabien überstehen, dies wird schwierig genug. Wir müssen viele gute Tage haben, um gewinnen zu können," sagte Suárez im Interview mit dem "kicker". Solche Zielsetzungen kommen ziemlich defensiv daher, ist Uruguay doch der Favorit auf den Gruppensieg in Gruppe A. Bei der WM 2010 waren die Südamerikaner hinter der deutschen Mannschaft noch Vierter geworden. 2014 scheiterte die Celeste hingegen im Achtelfinale an Kolumbien.

Seine persönlichen Ziele formuliert der Angreifer vom FC Barcelona da schon deutlicher: "Ich habe mir vorgenommen, den Stachel der letzten WM zu ziehen", äußerte sich der 31-Jährige und spielte damit auf seinen Biss gegen Giorgio Chiellini im Gruppenspiel gegen Italien an. Suárez hatte den italienischen Abwehrspieler damals in einem Zweikampf in die Schulter gebissen und wurde anschließend für vier Monate gesperrt.

Inzwischen ist auch ihm klar, dass sein Verhalten in diesem Spiel nicht förderlich für den weiteren Turnierverlauf der Uruguayer war: "Mit der Zeit wird einem klar, dass die Art und Weise, wie ich mich von der WM verabschiedete, meine Mannschaft beeinträchtigt haben könnte. Wir sind ja nicht nur Profis, sondern auch Menschen."

Ein weiteres Mal dürfe ihm ein solcher Aussetzer nicht passieren: "Keiner von uns darf sich wichtiger nehmen als das Team, keiner sich besser finden als die Mannschaftskollegen", sagte Suárez. Gerade weil auch er selbst bemerkt hat, dass er mittlerweile als Führungsspieler aufzutreten hat: "Mir fällt schon auf, dass mich die jüngsten Spieler beobachten. Bei allem. Das ist schön, weil es eine Demonstration des Vertrauens ist."

Suárez denkt noch nicht ans Aufhören

Doch egal, wie das Turnier für die Südamerikaner ausgeht, will Suárez seine Karriere in der Nationalmannschaft danach noch nicht beenden: "Ich bin im Januar 31 geworden, bei der nächsten WM wäre ich 35, da ist immer noch einiges möglich."

Dennoch beschäftigt sich der Rechtsfuß schon mit dem Thema Karriereende und hat für einen Abschied vom FC Barcelona klare Vorstellungen: "Nie hat es ein Spieler geschafft, [beim FC Barcelona, Anm. d. Red.] die Karriere zu beenden, solange er auf allerhöchstem Niveau war. Das ist mein Wunsch, aber es ist nicht leicht."

Noch genieße er jedoch an der Seite von Lionel Messi zu spielen, mit dem er sich auch abseits des Platzes bestens verstehe: "Es gefällt uns, Späße zu machen, Mate zu trinken, manchmal gemeinsam essen zu gehen. Daraus entwickelte sich eine schöne Beziehung."