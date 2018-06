Hoeneß über T-Frage: Löw "nie in der Diskussion"

Joachim Löw (r.) stand bei der Trainersuche von Uli Hoeneß nicht zur Debatte

Der Blick von Uli Hoeneß geht auch im Vorfeld der WM auf die Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Der 66-Jährige spricht im Interview über den wieder genesenen Manuel Neuer, den wechselwilligen Robert Lewandowski und Bundestrainer Joachim Löw.

Der Präsident des FC Bayern bescheinigte Löw einen "überragenden Anteil an den großen Erfolgen der Nationalmannschaft." Dabei sei seine ruhige und menschliche Art ausschlaggebend. "Das gefällt mir schon sehr, wie er das macht", erklärte Hoeneß im Interview mit der "Abendzeitung".

"Er ist jederzeit in der Lage, einen Topverein zu trainieren", so der Weltmeister von 1974 weiter. Ein Nachfolge-Kandidat für Jupp Heynckes sei der Bundestrainer allerdings keinesfalls gewesen. "Wir haben nur über die Trainer nachgedacht, die zu haben waren. Deshalb war er nicht in der Diskussion, weil er ja einen Vertrag hat." Sein Arbeitspapier hatte Löw erst Mitte Mai bis Sommer 2022 verlängert.

Im vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft stehen insgesamt sieben Spieler des deutschen Rekordmeisters. Für Hoeneß ist klar: "Sie werden entscheidend dazu beitragen, wenn man Erfolg haben will. Ohne die Spieler des FC Bayern wird man nicht Weltmeister."

Lewandowski? "Dazu gibt es nichts zu sagen"

Einer der Münchner im WM-Kader ist Manuel Neuer. Der lange Zeit am Mittelfuß verletzte Torhüter kehrte im Testspiel gegen Österreich erstmals zwischen die Pfosten zurück. Der Präsident ist sich sicher, dass der 30-Jährige trotz seiner langen Pause der gewohnt sichere Rückhalt für "Die Mannschaft" wird. "Manuel ist natürlich eine überragende Persönlichkeit, die sowohl dem FC Bayern als auch der Nationalelf gut zu Gesicht steht", lobte er.

Auf Seiten der polnischen Mannschaft steht ein anderer Spieler von der Säbener Straße im Fokus: Robert Lewandowski. Der wechselwillige Angreifer wird der mit Top-Klubs wie Real Madrid und Juventus Turin in Verbindung gebracht. "Dazu gibt es nichts zu sagen", bügelte Hoeneß das Thema ab.