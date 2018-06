Robert Almer beendet seine Karriere

Robert Almer wird nicht mehr am Platz stehen

Nach mehr als eineinhalb Jahren Verletzungspause wirft der ehemalige Nationaltorhüter Robert Almer das Handtuch und hängt die Fußballschuhe an den Nagel.

"Ich muss leider die Entscheidung treffen, meine Karriere zu beenden. Mein Knie toleriert steigende Belastungen nicht, eine Rückkehr zum Leistungssport ist somit nicht möglich", meinte er via Facebook-Videobotschaft.

Am 20. Oktober 2016 verletzte sich der Torhüter beim 3:3 in der Europa League gegen AS Roma schwer. Das Kreuzband, Innenband und der Meniskus im Knie wollten danach trotz intensivster Bemühungen nicht mehr halten.

Nur wenige Monate zuvor erlebte Almer den absoluten Höhepunkt seiner Karriere. Beim 0:0 im Gruppenspiel der EURO 2016 gegen Portugal brachte er mit unglaublichen Paraden den späteren Turniersieger - allen voran Cristiano Ronaldo - zur Verzweiflung.

In seiner langen Karriere spielte der 34-Jährige bei zahlreichen Verein. Zuletzt bei der Wiener Austria, davor bei Hannover 96, Energie Cottbus, Fortuna Düsseldorf und Mattersburg.

Mit den Worten "das war es von meiner Seite, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ciao" beendete Almer die Videobotschaft. Künftig wird er als Tormanntrainer beim SV Mattersburg tätig sein:"Ich bin überzeugt, dass ich meine Erfahrungen aus über einhundert Vereinsspielen in die Arbeit einbringen kann – und ich freue mich nun darauf, erstmals aus einer anderen Sicht zum Erfolg eines Teams beitragen zu können"

red