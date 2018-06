Starkes Neymar-Comeback schürt Brasiliens Titelträume

Brasilien setzt seine Hoffnung erneut in Neymar

Brasiliens Superstar Neymar hat beim 2:0 gegen Kroatien ein perfektes Comeback gegeben und seinen Landsleuten Hoffnung auf eine erfolgreiche Fußball-WM gemacht.

Brasilien atmete kollektiv auf - aber ausgerechnet Nationaltrainer Tite dämpfte nach dem Traum-Comeback des Superstars Neymar die Euphorie bei seinen Landsleuten. "Das war viel besser, als ich erwartet habe. Aber wir dürfen ihm nun nicht die ganze Verantwortung aufbürden. Er muss noch einige Stufen erklimmen, und es wird Höhen und Tiefen geben", sagte der 57-Jährige nach dem 2:0-Erfolg im Test gegen den WM-Teilnehmer Kroatien in Liverpool.

Zehn Tage vor dem Turnierstart in Russland hatte Neymar an der Anfield Road sein erstes Spiel seit rund drei Monaten bestritten und nicht nur mit seinem Traumtor (69.) zum 1:0 die Titelträume am Zuckerhut genährt. "Ich bin bei 80 Prozent, es wird immer besser", sagte der 26-Jährige, dessen WM-Teilnahme wegen eines Haarrisses im rechten Mittelfuß lange auf der Kippe gestanden hatte, zufrieden.

Modric wirbt um Neymars Real-Wechsel

"Zurückzukommen und Fußball zu spielen, was ich am meisten liebe, und dann auch noch zu treffen, ist eine große Freude. Ich bin sehr glücklich", sagte der Ausnahmekönner von Paris Saint-Germain weiter, nachdem er zuvor in den Katakomben mit dem kroatischen Kapitän Luka Modric von Real Madrid eigens signierte Trikots getauscht hatte. Modric sprach den angeblich in Paris unglücklichen Torjäger dabei auf dessen möglichen Transfer zum spanischen Rekordmeister an. "Wir erwarten dich", sagte der 32-Jährige.

Neymar war von Tite erst zu Beginn der zweiten Hälfte gebracht worden und machte gleich den Unterschied für eine bis dahin wenig überzeugende brasilianische Mannschaft. Neymar tanzte in der entscheidenden Szene drei Gegenspieler aus und vollendete aus rund fünf Metern mit einem fulminanten Schuss unter die Latte. Anschließend richtete die Nummer 10 ihre Augen gen Himmel, reckte die Arme in die Höhe und bedankte sich für den göttlichen Beistand. Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (90.+4) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Tite: "Ich werde nichts überstürzen"

"Wir müssen schauen, wie er die Belastung verkraftet. Ich werde nichts überstürzen und kurzfristig entscheiden, ob er auch gegen Österreich spielt. Wir werden den Genesungsprozess weiter abwarten und dann schauen, ob er vielleicht sogar wieder von Beginn an spielen kann", sagte der Coach mit Blick auf die WM-Generalprobe des fünfmaligen Weltmeisters am Sonntag in Wien.

Bis Freitag weilen die Brasilianer noch in London, ehe es über Wien Richtung Russland geht, wo am 17. Juni für Neymar und Co. das erste Gruppenspiel gegen die Schweiz auf dem Programm steht.

Bittere Erinnerungen an die WM 2014

Lange war spekuliert worden, ob es Neymar pünktlich zur WM schafft. Sein bis dato letztes Spiel hatte er am 25. Februar in der französischen Liga gegen Olympique Marseille bestritten. Anschließend setzte ihn eine Mittelfußverletzung außer Gefecht. Anfang März war er vom brasilianischen Teamarzt Rodrigo Lasmar am Fuß operiert worden.

Bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) will Neymar sein Team zum sechsten Titel führen. In der Vorrunde sind die Schweiz (17. Juni), Costa Rica (22. Juni) und Serbien (27. Juni) die Gruppengegner. Neymar will dabei auch die Heim-WM 2014 vergessen: Damals war er im Viertelfinale gegen Kolumbien übel gefoult worden und musste zusehen, wie Brasilien anschließend im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Deutschland mit 1:7 unterging.