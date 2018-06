Schalke buhlt um Reals Kovacic

Mateo Kovacic spielt bei Real Madrid keine zentrale Rolle

Bereits seit Januar steht fest, dass Leon Goretzka den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 in Richtung Bayern München verlässt. Auf der Suche nach einem Nachfolger sind die Knappen angeblich auf Real Madrids Mateo Kovacic aufmerksam geworden. Das berichtet die spanische Sportzeitung "Marca".

Unter Zinédine Zidane spielte der 24-Jährige keine allzu große Rolle. Zu Beginn der Saison bremste den zentralen Mittelfeldspieler eine Verletzung an der Patellasehne. In der Folge kam Kovacic nicht an den gesetzten Casemiro, Toni Kroos und Luka Modric vorbei.

Trotz seiner Reservistenrolle und einigen Angeboten europäischer Spitzenklubs ließ Zidane den spielstarken Sechser nicht ziehen. Nach dem Aus des französischen Trainers könnte sich das nun ändern.

Von einem möglichen Wechsel zu den Königsblauen würde sich der in Österreich geborene kroatische Nationalspieler in erster Linie mehr Einsatzzeiten erhoffen. Der Abgang von Goretzka lässt im Schalker Mittelfeld eine Planstelle offen, die Trainer Domenico Tedesco gerne mit Kovacic besetzen würde, heißt es.

Bei den Königlichen läuft das Arbeitspapier des 40-maligen Nationalspielers noch bis Sommer 2021. Eine Schalker Verpflichtung könnte also ein kostspieliges Unterfangen werden - zumal laut "Marca" auch Italiens Serienmeister Juventus mit in den Poker einsteigen möchte.