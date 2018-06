Paukenschlag! Löw sortiert Leroy Sané aus!

Leroy Sané darf nicht mit zur WM nach Russland fahren

Der Tag der Entscheidung ist da! Bundestrainer Joachim Löw musste seinen 27-Mann-Kader auf 23 Spieler reduzieren. Erwischt hat es Leroy Sané, Jonathan Tah, Nils Petersen und Bernd Leno.

Joachim Löw bewahrte sich die große Überraschung für den Schluss auf. Den Traum von Bernd Leno, Jonathan Tah und Nils Petersen hatte er da bereits platzen lassen, das war noch nicht sonderlich brisant. Dann aber: Auch Leroy Sané darf nicht mit zur WM! Der Bundestrainer strich den Offensivspieler von Manchester City am Montag ebenfalls aus seinem nun endgültigen Kader für die Mission Titelverteidigung in Russland (14. Juni bis 15. Juli).

Als Löw den Namen des Jungstars ausgesprochen hatte, atmete er durch und nippte sichtlich angespannt an seinem Espresso. "Es gibt sicherlich deutlich schönere Tage im Leben eines Bundestrainers, wenn man vier so tolle Spieler nach Hause schicken muss", sagte er. "Die Enttäuschung bei den Betroffenen war sehr, sehr groß. Die Entscheidung war wahnsinnig knapp." Bei einem 100-m-Lauf "hätte man ein Zielfoto gebraucht".

Das nun noch 23-köpfige Aufgebot wird angeführt von Kapitän Manuel Neuer, der die Kürzung nach seinem guten Comeback im Test gegen Österreich (1:2) wie erwartet überstand und als Nummer eins zur WM fährt. Neben Neuer vertraut Löw in Russland noch acht weiteren Weltmeistern von 2014, der Meister FC Bayern stellt mit sieben Spielern das größte Kontingent.

Dass Löw auf Petersen verzichtet, ist zumindest erstaunlich. Der Bundestrainer hatte den Freiburger, der im vorläufigen Kader den Vorzug vor dem inzwischen unter lautem Wehklagen zurückgetretenen Sandro Wagner (Bayern München) erhalten hatte, zuletzt sehr gelobt. Doch der Stürmer gab gegen Österreich ein schwaches Debüt - auch Sané erwischte einen ganz schwachen Tag.

Trapp ist die Nummer drei

Das Aus für Jonathan Tah, der 2016 noch dem EM-Kader angehört hatte, war hingegen erwartet worden. Löw hatte den Leverkusener als Backup für den angeschlagenen Jérôme Boateng in den vorläufigen Kader genommen, der Abwehrchef aber steht nach seiner Muskelverletzung bereit.

Anstelle von Leno (Bayer Leverkusen) fährt Kevin Trapp als dritter Torhüter mit, obwohl der ehemalige Frankfurter bei Paris Saint-Germain als Nummer zwei in der abgelaufenen Saison nur zu 13 Pflichtspielen gekommen war.

Sollte sich vor dem WM-Auftakt der deutschen Mannschaft am 17. Juni (17:00 Uhr) in Moskau gegen Mexiko noch ein Spieler verletzen, kann Löw bis 24 Stunden vor dem Anpfiff einen Ersatz berufen. Danach ist keine Veränderung des Kaders mehr möglich. In der Vorrunde trifft die DFB-Elf zudem am 23. Juni in Sotschi auf Schweden und vier Tage später in Kasan auf Südkorea.

Löw musste dem Weltverband FIFA am Montag bis 12.00 Uhr seinen endgültigen Kader mitteilen. Zuvor hatte er die gestrichenen Spieler im Trainerzimmer im Teamhotel informiert.

Die Mannschaft, die den fünften Stern für Deutschland holen soll, bleibt noch bis Donnerstag im Trainingslager in Südtirol. Am Freitag (19:30) steigt in Leverkusen gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien die WM-Generalprobe.

Danach haben Neuer und Co. drei Tage frei, ehe sie am 12. Juni von Frankfurt/Main nach Moskau fliegen. Rund 40 km südwestlich der russischen Hauptstadt bezieht das DFB-Team dann in Watutinki sein WM-Quartier.

Der LIVEBLOG zum Nachlesen:

+++ "Überzeugt, den Belastungen bei einem Turnier standzuhalten +++

Neuer wirkt überzeugt, dass er das Turnier ohne Probleme bestreiten wird. Einen Wechsel mit ter Stegen schließt der Bayern-Keeper aus.

+++ Neuer stellt sich den Fragen der Journalie +++

Die Untersuchung, die am Sonntag erfolgte, sei nicht unbedingt nötig gewesen, erklärt Neuer. Die CT-Untersuchung sei einfach in einer Reihe von Checks erfolgt, die er in den letzten Wochen regelmäßig gemacht habe. "Es war jetzt noch einmal ein letztes Gefühl der Sicherheit für alle", sagt der Torwart. Nach der Mehrbelastung im Trainingslager sei dies sinnvoll gewesen.

+++ Boateng vor Rückkehr ins Mannschaftstraining +++

Jérôme Boateng soll laut Löw nach individuellen Einheiten in den letzten Tagen am Dienstag wieder mit dem Team trainieren. Die Aussichten im Bezug auf die WM sind sehr gut, erklärt Löw.

+++ Paukenschlag: Leroy Sané nicht dabei! +++

Obwohl Leroy Sané in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren und 15 Vorlagen beim englischen Meister Manchester City auf sich aufmerksam gemacht hat, muss der Offensivspieler zuhause bleiben.

+++ Neuer topfit +++

Löw holt zum Thema Neuer aus. Der Keeper sei zu 100 Prozent fit. Er habe eine gute Form erreicht.

+++ Diese Vier sind nicht dabei! +++

Bernd Leno

Jonathan Tah

Nils Petersen

Überraschend auch: Leroy Sané

+++ Enttäuschung groß! +++

Löw berichtet von den Gesprächen mit den vier aussortierten DFB-Kickern, die er noch nicht namentlich genannt hat. Alle seien "sehr enttäuscht" gewesen. Er habe sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Auswahl sei nicht gegen die Spieler gerichtet, sondern im Sinne des "Großen und Ganzen". Der Bundestrainer betont, dass der Kader ausgewogen besetzt sein soll. "Wir wollen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein." Löw vergleicht die Entscheidung mit einem 100-Meter-Lauf: "Man müsste ein Zielfoto machen, um zu sehen, wer dabei ist."

+++ Keine Fragen an Löw! +++

Der DFB gibt bekannt, dass Jogi Löw seine Entscheidung mitteilen wird. Rückfragen sind allerdings wohl nicht erlaubt. Es soll aber ein Spieler zur Verfügung stehen, der Fragen beantworten wird.

+++ Die PK läuft +++

Der Bundestrainer hat auf seinem Stuhl Platz genommen. Alle warten gespannt auf die Entscheidung.

+++ WM-Gegner Mexiko setzt auf Pokalsieger +++

Beim Gruppen-Rivalen Mexiko sind unter anderem zwei Frankfurter an Bord.

+++ Der Countdown läuft +++

In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Südtirol. Die Kameras stehen bereit, die Journalisten haben ihre Plätze eingenommen. Es kann losgehen! Fehlt nur noch Joachim Löw. Überrascht er die Anwesenden doch noch? Oder sind die vier Gehandelten tatsächlich nicht mit dabei?

+++ Plattenhardt der Letzte im Bunde? +++

Marvin Plattenhardt von Hertha BSC ist in einem Van gesehen worden, der das Mannschaftshotel verlassen hat. Der Linksverteidiger wäre der Vierte im Bunde. Matthias Ginter wäre in diesem Fall wohl als Backup für die Abwehrseite eingeplant.

+++ 1, 2, 3 - nicht dabei +++

Tah, Petersen, Leno: drei Streichkandidaten stehen quasi fest!

+++ Tatata, keine Überraschung +++

Die Spekulationen sprießen weiter. Jonathan Tah ist der nächste DFB-Kicker, der angeblich sicher nicht dabei ist. Dies ist keine Überraschung. Der Leverkusener war von Beginn an als Aussortierter gehandelt worden.

+++ Alle Bayern-Spieler dabei? +++

Laut "Sport Bild" sind keine Bayern-Spieler auf der Streichliste von Joachim Löw. Das heißt im Klartext: Auch Sebastian Rudy, der als Kandidat für einen Platz auf der heimischen Couch galt, ist mit an Bord. Eine gute Entscheidung?

+++ Boateng auf dem Weg zum Trainingsplatz +++

Jérôme Boateng ist sicher in Russland dabei. Der Innenverteidiger trainiert zur Zeit individuell.

+++ Zwei Namen im Umlauf +++

Laut "Bild" hat es definitiv Nils Petersen und Bernd Leno erwischt. Der Leverkusener Keeper muss die WM offenbar von zuhause aus verfolgen. Für ihn fährt Kevin Trapp als Nummer drei hinter Neuer und Marc-André ter Stegen mit. Trapp kommt in der abgelaufenen Saison auf vier Liga-Spiele für Paris Saint-Germain.

+++ Gomez auf dem Weg zur Familie? +++

Mario Gomez soll sich angeblich auf dem Weg zu seiner Familie befinden. Immerhin ist der Stürmer des VfB Stuttgart Mitte Mai erstmals Vater geworden.

+++ Die Gerüchteküche brodelt +++

Neben dem Fahrzeug, in dem Mario Gomez klar und deutlich zu sehen war, hat sich ein weiteres Auto von Mannschaftshotel entfernt. Durch die dunklen Scheiben war allerdings nicht zu erkennen, welcher Nationalspieler sich darin befand.

+++ Lange Liste der Streichkandidaten +++

In seiner Historie hat Löw seit 2008 eine Vielzahl von großen Namen vor Turnieren zuhause gelassen. Von Marko Marin über Cacau bis Marco Reus mussten einige Hochkaräter dran glauben.

+++ Höwedes definitiv außen vor +++

Bei der letzten WM war er noch einer von zwei Feldspielern, der keine Spielminute verpasste. Beim aktuellen Turnier spielt Benedikt Höwedes allerdings keine Rolle mehr.

+++ Neuer wieder die Nummer eins +++

Einen Tag nach seinem Comeback gegen Österreich wurde Nationalkeeper Manuel Neuer noch einmal gründlich von der medizinischen Abteilung durchleuchtet. Der "Fuß der Nation" macht keine Probleme mehr, das sollen CT-Aufnahmen laut "Bild" ergeben haben. Einem Einsatz im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko in rund zwei Wochen steht also wohl nichts mehr im Weg. Das Treffen mit Löw am Sonntag, in dem es um die Lage des Torhüters gehen sollte, dürfte nur noch eine Formsache gewesen sein.

+++ Gomez vom Mannschaftshotel abgefahren +++

Ein Fingerzeig oder nur ein Zufall? Mario Gomez ist gerade mit einem weißen Wagen des DFB vom Mannschaftshotel abgefahren, saß sogar selbst am Steuer. Das berichten Medien vor Ort.

Löw wollte die Spieler, die nicht mit nach Russland fahren, am Montagmorgen persönlich informieren. Die Abreise soll danach individuell erfolgen. Hat sich Gomez schon aus dem Staub gemacht oder muss er noch etwas für die Russland-Reise besorgen?

+++ Hoher Besuch +++

Obwohl sich Jogi Löw am Wochenende mitten im Nomininierungsstress befand, hat der Bundestrainer sich trotzdem Zeit genommen, Angela Merkel im Trainingslager in Eppan in Empfang zu nehmen. "Wir haben genug Zeit, unsere Entscheidungen zu treffen. Die Kanzlerin kommt uns auf keinen Fall in die Quere", erklärte der Bundestrainer.

+++ Champions-League-Glanz in Eppan +++

Am Sonntag ist Toni Kroos zum Team gestoßen. Der frischgebackene Champions-League-Sieger von Real Madrid wurde freudig empfangen und mit dem Applaus seiner Kollegen bedacht.

+++ Vergeigter Test gegen Österreich +++

Dass sich die deutschen Kicker noch nicht gänzlich in WM-Form befinden, hat die 1:2-Pleite gegen Österreich gezeigt, bei der der Bundestrainer einigen Wackelkandidaten die Chance gab, sich zu beweisen.

+++ Sieben Nationalspieler müssen zittern +++

Neben Nils Petersen, der am Wochenende sein A-Nationalelf-Debüt feierte, müssen Jonathan Tah, Sebastian Rudy, Marvin Plattenhardt, Julian Brandt sowie die Torhüter Bernd Leno und Kevin Trapp um ihr WM-Ticket bangen. Petersen erklärte am Wochenende: "So gut ich alle anderen leiden kann: Ich hoffe, dass es vier andere trifft." Erhält der Freiburger tatsächlich überraschend den Vorzug vor Mario Gomez?

+++ Tag X +++

Bis um 12 Uhr muss Joachim Löw heute seinen endgültigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland an die FIFA gemeldet haben. Auf die 23 auserwählten WM-Fahrer wartet ein intensiver Vorbereitungs-Endspurt vor dem ersten Gruppenspiel am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko. Denn Löw machte nach der Testspiel-Pleite von gegen Österreich klar: "Wenn wir so spielen, haben wir keine großen Chancen." Um 11:30 hat der DFB eine Pressekonferenz angesetzt. Danach dürften zumindest schon einmal alle personellen Fragen geklärt sein.