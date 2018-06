Neuer sicher: "Ich halte den Belastungen stand"

Manuel Neuer sieht sich einsatzbereit

Manuel Neuer geht trotz seiner längeren Verletzungshistorie unvorbelastet in die Fußball-WM in Russland.

"Darüber mache ich mir keine Gedanken. Das Risiko ist wie bei jedem anderen Spieler auch", sagte der Nationalmannschaftskapitän am Montag im Trainingslager in Eppan/Südtirol und ergänzte: "Ich bin fest davon überzeugt, dass ich den Belastungen bei einem Turnier standhalte. Daher will ich so viele Spiele wie möglich machen."

Nach seinem erneuten Mittelfußbruch hatte Neuer erst am vergangenen Samstag beim Länderspiel in Österreich (1:2) sein Comeback nach 259 Tagen Pause gefeiert. "Ich war immer sehr positiv und hatte das Gefühl, dass ich es schaffen kann und werde", sagte der 32-Jährige, der in Russland zum dritten Mal an einer WM teilnimmt. "Diese Bilder hat man im Kopf. Das war mein Antrieb", sagte der Torhüter des deutschen Meisters Bayern München.

Bundestrainer Joachim Löw hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass Neuer nur als Nummer eins nach Russland reisen werde. Marc-André ter Stegen rückt trotz einer starken Saison beim FC Barcelona wieder ins zweite Glied.

"Jeder Spieler will natürlich spielen. Er hat eine gute Saison beim FC Barcelona gespielt und ist eine Stütze unserer Mannschaft. Zwischen uns findet tagtäglich ein Austausch statt", sagte Neuer.