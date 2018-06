Guerrero rückt für Pena in peruanischen WM-Kader

Paolo Guerrero hat den Sprung zur WM geschafft

Perus Kapitän Paolo Guerrero ist nach seiner aufgehobenen Dopingsperre wie erwartet in den Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland berufen worden. Die Dopingsperre des ehemaligen Bundesligastürmers war nach langem Rechtsstreit erst am vergangenen Donnerstag durch das Schweizer Bundegericht ausgesetzt worden.

Der Leidtragende dieser juristischen Entscheidung ist Mittelfeldspieler Sergio Pena, der seinen Platz in der Nationalmannschaft für den 34-Jährigen räumen muss. Trainer Ricardo Gareca hatte am vergangenen Donnerstag seinen 23-Mann-Kader für die Endrunde verkündet, ehe am Montag die Änderung zu Gunsten des in der peruanischen Heimat als Helden gefeierten Guerreros folgte.

Der Weltverband FIFA hatte Guerrero zuletzt nur für sechs Monate aus dem Verkehr gezogen, wogegen die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA aber Einspruch beim CAS eingelegt hatte. Die höchste sportrechtliche Instanz verhängte dann eine 14-monatige Sperre. Auch weil der CAS aber bislang keine Begründung des Urteils verschickte, entschied das Bundesgericht die Aufschiebung der Sanktion.

Vor dem Vorrundenauftakt am 16. Juni gegen Dänemark steht für die Blanquirrojas, für die auch der Ex-Schalker Jefferson Farfan in Russland dabei sein wird, noch ein Testspiel gegen den deutschen Gruppengegner Schweden (9. Juni) an. Neben Dänemark sind Titelkandidat Frankreich und Australien die Gegner Perus in der Gruppe C.

Das endgültige peruanische WM-Aufgebot:

Tor: Pedro Gallese (CD Veracruz), Jose Carvallo (Universitario de Deportes), Carlos Caceda (Deportivo Municipal)

Abwehr: Luis Advincula (Lobos BUAP), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Nilson Loyola (FBC Melgar), Christian Ramos (CD Veracruz), Alberto Rodriguez (Junior de Barranquilla), Anderson Santamaria (Puebla FC), Miguel Trauco (CR Flamengo)

Mittelfeld: Pedro Aquino (Lobos BUAP), Wilder Cartagena (CD Veracruz), Christian Cueva (Sao Paulo FC), Edison Flores (Aalborg BK), Paolo Hurtado (Vitoria Guimaraes), Andy Polo (Portland Timbers), Renato Tapia (Feyenoord Rotterdam), Yoshimar Yotun (Orlando City)

Angriff: Andre Carrillo (FC Watford), Raul Ruidiaz (Monarcas Morelia), Jefferson Farfan (Lokomotive Moskau), Paolo Guerrero (Flamengo Rio de Janeiro).