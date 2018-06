Helmes kehrt zu Bayer Leverkusen zurück

Wird zum Trainerteam der Junioren von Bayer Leverkusen gehören: Patrick Helmes

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes kehrt mit Beginn der Spielzeit 2018/19 zum Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück.

Der 34-Jährige wird dann zum Übungsleiterteam der Bayer-Junioren gehören. Helmes spielte als Profi von 2008 bis 2011 für die Leverkusener und erzielte in 72 Pflichtpartien 38 Treffer.

"Bayer 04 ist ein Top-Club in Deutschland, der seine Jugendarbeit künftig noch professioneller gestalten wird als bisher", sagte Helmes zu seiner künftigen Aufgabe.

"Als Inhaber der A-Lizenz verfügt er schon über entsprechende Erfahrung, die Ausbildung zum Fußballlehrer ist für ihn nun der letzte Schritt. Aber natürlich kommt ihm bei der Tätigkeit für uns auch seine Vita als ehemaliger deutscher Profi zugute", erklärte Leverkusen-Manager Jonas Boldt die Anstellung des früheren Angreifers.

Helmes erwirbt derzeit an der Sportschule in Hennef die Qualifikation als Fußballlehrer. Parallel dazu soll er die Trainings- und Ausbildungsinhalte im Bayer-Nachwuchsbereich intensiv kennenlernen und Kontakte zu den Trainerkollegen in den unterschiedlichen Altersbereichen knüpfen.

Zuletzt arbeitete Helmes als Co-Trainer beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt. Ende September 2017 war Helmes vom Amt des U21-Trainers des 1. FC Köln zurückgetreten, weil sein damaliger Assistent Uwe Fecht im Beisein von Helmes einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Fecht war zwei Wochen später im Alter von 58 Jahren gestorben.