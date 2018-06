Finnbogason und Gislason mit Island zur WM

Augsburgs Finnbogason fliegt mit Island nach Russland

Der isländische Fußball-Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson hat mit Alfred Finnbogason vom Bundesligisten FC Augsburg und Rurik Gislason vom Zweitligisten SV Sandhausen zwei Bundesliga-Legionäre für die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) berufen.

EM-Viertelfinalist Island zieht in die erste WM-Endrunde seiner Geschichte ein. Bei der Endrunde in Russland trifft die Mannschaft von Hallgrimsson in der Gruppe D auf Argentinien, Nigeria und Kroatien.

Das endgültige Aufgebot:

Tor: Hannes Halldorsson (Randers/Dänemark), Frederik Schram (Roskilde/Dänemark), Runar Runarsson (Nordsjaelland/Dänemark)

Abwehr: Birkir Saevarsson (Valdur Reykjavik/Island), Sverrir Ingason (Rostov/Russland), Ragnar Sigurdsson (Rostov/Russland), Kari Arnason (Aberdeen/Schottland), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofia/Bulgarien), Hordur Magnusson (Bristol City/England), Ari Skulason (Lokeren/Belgien)

Mittelfeld: Samuel Fridjonsson (Valerenga/Norwegen), Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven/Niederlande), Johann Gudmundsson (Burnley/England), Birkir Bjarnason (Aston Villa/England), Gylfi Sigurdsson (Everton/England), Olafur Skulason (Karabükspor/Türkei), Aron Gunnarsson (Cardiff City/Wales), Rurik Gislason (SV Sandhausen), Emil Hallfredsson (Udinese/Italien), Arnor Traustason (Malmö/Schweden)

Angriff: Björn Sigurdarson (Rostov/Russland), Alfred Finnbogason (FC Augsburg), Jon Bodvarsson (Reading/England)