Medien: Sokratis kassiert doppeltes Gehalt bei Arsenal

Sokratis steht wohl vor einem Wechsel zum FC Arsenal

Fußballprofi Sokratis vom Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Arsenal nach England. Finanziell lohnt sich der Tapetenwechsel für den Griechen.

Laut "kicker" vom Montag soll der 29 Jahre alte Nationalspieler bereits in dieser Woche beim Premier-League-Klub seinen Medizincheck absolvieren und einen Dreijahresvertrag bis 2021 unterschreiben. Englischen Medien zufolge weilte der Noch-Dortmunder am Montag bereits in London.

"Bild" berichtet, Sokratis werde bei den Gunners rund fünf Millionen Euro netto verdienen. Beim BVB verdient der Profi denselben Betrag, aber brutto. De facto verdoppelt sich also sein Gehalt.

Als Ablösesumme für den Innenverteidiger, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2019 läuft, sind zwischen 17 und 19 Millionen Euro im Gespräch. Der BVB hat den bevorstehenden Transfer nicht bestätigt.

Sokratis kam 2013 von Werder Bremen zur Borussia und absolvierte 198 Spiele für die Dortmunder.

Als möglicher Sokratis-Ersatz wird Abdou Diallo vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 gehandelt. Französische Medien berichteten bereits von einer Einigung zwischen Dortmund und dem 22-Jährigen. Mainz soll ein angebliches Angebot der Borussia über 20 Millionen Euro aber zu niedrig sein.