BVB und Gladbach im Tauziehen um Dalbert?

Auch Borussia Mönchengladbach soll an Dalbert interessiert sein

Bereits vor einigen Tagen wurde von einem möglichen Interesse von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund an Inter Mailands Dalbert berichtet. Nun ist angeblich auch Borussia Mönchengladbach in den Poker um den Linksfuß eingestiegen.

Wie "Sky Italia" unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, beschäftigen sich die Gladbacher intensiv mit einer möglichen Verpflichtung des Brasilianers, der aktuell bei Inter Mailand unter Vertrag steht. Möglich wäre demnach ein Leihgeschäft inklusive anschließender Kaufoption.

Um den Linksverteidiger dauerhaft aus Mailand loszueisen, würde eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro fällig werden. Dies entspricht in etwa der Summe, die die Italiener im Sommer 2017 nach Nizza überwiesen, um den 24-Jährigen in die Serie A zu holen. Neben den beiden Bundesligisten soll auch der AS Monaco Interesse bekundet haben.

Während Dalbert in Nizza noch zu den unumstrittenen Stammspielern zählte, konnte er sich in Mailand bisher nicht durchsetzen. Nach nur fünf Startelfeinsätzen in der vergangenen Spielzeit strebt auch der Spieler selbst eine Veränderung an, heißt es.

Junger Schwede im Fohlen-Visier?

Neben Dalbert soll es auch der junge Schwede Felix Beijmo auf die Wunschliste der Gladbacher geschafft haben. Der 20-jährige Rechtsverteidiger debütierte bereits mit 17 Jahren bei den Profis und steht aktuell bei Djurgårdens IF unter Vertrag.

Beijmo, der alternativ auch auf der linken Seite zum Einsatz kommen kann, soll laut schwedischen Medien rund zwei Millionen Euro Ablöse kosten. Eine Summe, die ihn auch für andere Klubs interessant macht. So sollen neben den Fohlen auch einige Klubs aus England ein Auge auf den U-Nationalspieler geworfen haben.