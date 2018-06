Mainz bestätigt Anfrage für BVB-Flirt Diallo

Abdou Diallo machte für Mainz 05 in seiner ersten Bundesliga-Saison 27 Partien

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bastelt dieser Tage fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Während der Abschied von Abwehrchef Sokratis kurz bevorsteht, könnte der BVB nun bei der Verpflichtung des Mainzers Abdou Diallo einen Schritt weiter gekommen sein.

Bundesliga-Konkurrent Mainz 05 bestätigte gegenüber der "Bild", dass der 22 Jahre alte Defensivspieler bei anderen Klubs auf dem Zettel steht. Dortmund ist dem Vernehmen nach seit Längerem am französischen U21-Nationalspieler interessiert.

Bei den Rheinhessen ist Diallo aber nicht der einzige begehrte Profi: Auch Jean-Philippe Gbamin und Yoshinori Muto haben Interesse geweckt. "Es gibt Anfragen für alle drei", erklärte Sportchef Rouven Schröder, schob jedoch hinterher: "Wir haben aber noch mit niemandem verhandelt oder gar über Ablösesummen als Verhandlungs-Bereitschaft gesprochen."

Für den Innenverteidiger, der in Mainz noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, müsste der BVB jedoch in jedem Fall viel Geld in die Hand nehmen. Der Revierklub muss laut Informationen der "Sport Bild" rund 30 Millionen Euro an die Mainzer überweisen.

Immerhin dürfte die Borussia durch den Verkauf von Sokratis an den FC Arsenal zwischen 17 und 19 Millionen Euro einnehmen. Diallo, der in seiner ersten Bundesliga-Saison als einer der Fixpunkte der Mainzer zu überzeugen wusste, könnte im Falle eines Wechsels zu Borussia Dortmund letztlich zum Nachfolger des Griechen avancieren.