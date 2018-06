Wird ein US-Coach RB Leipzigs Trainer-Überraschung?

Ist Jesse Marsch die Wunschlösung bei RB Leipzig?

Nach dem Aus von Ralph Hasenhüttl ist Fußball-Bundesligist RB Leipzig weiter auf Trainersuche. Nach neuesten Informationen könnte der Klub mit einer echten Überraschung aufwarten.

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff kündigte bereits vor wenigen Tagen in der "Bild" an: "Es gibt eine Wunschlösung und auf diese konzentrieren wir uns. An dieser Lösung arbeiten wir mit Hochdruck - und hoffen, das Ergebnis in spätestens zwei Wochen präsentieren zu können. Für den ein oder anderen wird es eine Überraschung werden."

Wie das Boulevard-Blatt jetzt bekanntgab, handelt es sich bei dieser Wunschlösung wohl um den US-Amerikaner Jesse Marsch. Der 44-Jährige ist aktuell Chefcoach beim Schwesterklub New York Red Bulls in der nordamerikanischen Major Soccer League.

Marsch besitzt die UEFA-Trainerlizenz und steht somit für ein Engagement in der Bundesliga bereit. "Mit Red Bull verbunden zu sein, ist phänomenal für mich. Es wäre großartig, wenn ich auf irgendeinem Weg Teil in Salzburg oder Leipzig werden könnte", erklärte er kürzlich in einem Interview mit der "New York Post".

Trainer mit RB-Stallgeruch

Der Übungsleiter verkörpert die RB-DNA und soll mit den Sachsen zum alten Hochgeschwindigkeits-Fußball zurückkehren. Dieses System zeichnet aktuell auch den amerikanischen Ableger aus.

Mit New York gewann Marsch 2015 den MLS Supporters' Shield, die Auszeichnung für die punktbeste Mannschaft. In der selben Spielzeit gewann der Coach die Wahl zum MLS-Trainer des Jahres. Außerdem gingen zwei der letzten drei Titel in der Eastern Conference an die Mannschaft vom Big Apple.