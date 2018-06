Mission Titelverteidigung: Die Weltmeister im Fokus

Die DFB-Elf startet in die Mission Titelverteidigung

Neun Weltmeister stehen im finalen Kader von Bundestrainer Joachim Löw. Toni Kroos und Co. sind für den Bundestrainer bei der schwierigen Mission Titelverteidigung unverzichtbar.

Es wurde gelacht und gescherzt. Auch Joachim Löw präsentierte sich bestens gelaunt. Als sich der Weltmeister am Dienstag vor der imposanten Südtiroler Bergkulisse bei strahlendem Sonnenschein zum obligatorischen Mannschaftsfoto aufstellte, war der traurige Abschied der vier Aussortierten um Leroy Sané kaum noch präsent.

"Jetzt geht es Richtung Russland. Der Fokus liegt auf unserem ersten Spiel gegen Mexiko. Wir haben noch einiges zu tun, ich bin aber zuversichtlich, dass wir bis dahin in einem sehr guten Zustand sein werden", sagte der Bundestrainer voller Tatendrang.

Boateng und Kroos im Training

Bis zum Ende des Trainingslagers in Eppan am Donnerstag wird er mit seinem finalen 23-köpfigen Kader nun noch intensiver an der Abstimmung arbeiten, bevor am Freitag in Leverkusen gegen Saudi-Arabien die WM-Generalprobe steigt. Das jüngste 1:2 (1:0) in Österreich hatte Löw zumindest eine wichtige Erkenntnis gebracht: Ohne seine neun Weltmeister in seinem Aufgebot für die WM in Russland dürfte es mit der Mission Titelverteidigung nichts werden.

Da traf es sich gut, dass Champions-League-Triumphator Toni Kroos am Dienstag in der Sportzone Rungg erstmals nach seiner verspäteten Anreise am Mannschaftstraining teilnahm. Auch die Rückkehr des lange Zeit verletzten Jerome Boateng war für Löw ein wichtiges Signal. Der Münchner Innenverteidiger absolvierte nach seiner Muskelverletzung erstmals eine komplette Einheit.

"Natürlich müssen es auch die Weltmeister richten"

Bei der Pleite in Klagenfurt hatten in Manuel Neuer, Sami Khedira und Mesut Özil, der am Dienstag nur individuell trainierte, nur drei Weltmeister begonnen. Thomas Müller, Mats Hummels, Boateng und Kroos waren gar nicht dabei gewesen. Julian Draxler und Matthias Ginter hatten auf der Bank gesessen.

"Natürlich wissen wir, dass Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng absolute Stützen dieser Mannschaft sind. Natürlich haben sie die Qualität, um das Spiel zu verändern", sagte Khedira auf die Frage, ob es ohne die Weltmeister nicht gehen würde. Aber, fügte er an, "es können während eines Turniers Sperren oder Verletzungen auftreten. Daher brauchen wir Spieler wie Niklas Süle oder Antonio Rüdiger. Es ist wichtig, dass sie sich gezeigt haben".

Auch Kapitän Neuer, der trotz seiner über achtmonatigen Verletzungspause als Nummer eins nach Russland fahren wird, schränkte ein: "Natürlich müssen es auch die Weltmeister richten, aber auch alle anderen. Jeder Spieler ist wichtig. Das Turnier wird sehr lange sein."

Hoeneß schwärmt von Löw

Für Uli Hoeneß, Präsident von Bayern München, sind indes die sieben Bayern-Profis im deutschen Kader der Schlüssel zum Erfolg. "Ohne die Spieler des FC Bayern wird man nicht Weltmeister. Sie werden entscheidend dazu beitragen, wenn man Erfolg haben will", sagte Hoeneß der "AZ".

Zudem ist für ihn der Faktor Löw entscheidend. "Jogi Löw ist es bisher immer gelungen, aus einer Gruppe Individualisten im Laufe des Turniers eine tolle Mannschaft zu formen. Das traue ich ihm auch dieses Mal zu", betonte Hoeneß. Löw habe einen "überragenden Anteil an den großen Erfolgen der Nationalmannschaft, durch seine ruhige, seine menschliche Art, mit den Jungs umzugehen. Das gefällt mir schon sehr, wie er das macht. Und das ist auch sein Geheimnis, dass er so erfolgreich ist."

WM der Beginn von "großen Karrieren"

Immerhin gelang es Löw nach dem WM-Titel vor vier Jahren, auch die Abschiede von Leistungsträgern wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder Miroslav Klose aufzufangen.

"Solche großen Spieler nicht mehr im Team zu haben, ist immer ein Verlust", meinte Hoeneß, "aber eine WM war immer auch der Beginn von großen neuen Karrieren. Der eine oder andere könnte während der WM zu einem großen Spieler werden."