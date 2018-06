Fürth verlängert mit Steininger

Fürth hat um zwei Jahre mit Daniel Steininger verlängert

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Offensivspieler Daniel Steininger für zwei weitere Jahre gebunden.

Der 23-Jährige unterschrieb beim Kleeblatt einen Vertrag bis 2020. Steininger kam in der abgelaufenen Saison in 19 Spielen auf zwei Tore, darunter eines beim Derbysieg in Nürnberg (2:0).