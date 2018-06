Schalke wirbt um Pokalsieger Mascarell

Omar Mascarell (r.) könnte nächste Saison das Schalker Trikot tragen

Wenn verletzungsfrei, zählte Omar Mascarell beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison zum absoluten Stammpersonal. Seine überzeugenden Leistungen wecken nun das Interesse anderer Vereine - unter anderem von Konkurrenten aus der Bundesliga.

Aus einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" geht hervor, dass sich Schalke 04 im Poker um den zentralen Mittelfeldspieler in die Pole Position geschoben hat. Aus der Bundesliga soll zudem auch die TSG Hoffenheim interessiert sein.

Der Spanier wechselte vor zwei Jahren für eine Million Euro von Real Madrid an den Main. Die Madrilenen verankerten in Mascarells Vertrag allerdings eine Rückkaufoption in Höhe von vier Millionen Euro. Da sich der robuste Sechser bei den Hessen schnell zu einer tragenden Säule entwickelte, könnten die Königlichen nun Gebrauch von dieser Klausel machen.

Mascarell, so heißt es, möchte die kommende Saison nicht in Frankfurt verbringen. Die Zukunft des 25-Jährigen ist offener denn je. Zumal sich auch spanische Verein wie Sevilla und Villareal in den Poker einmischen sollen. Mit wem die Interessenten allerdings in Verhandlung treten müssen, ist derzeit noch nicht geklärt.