Timo Werner lässt Wechsel zum FC Bayern offen

Timo Werner (l.) wird mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht

Timo Werner wird als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski beim FC Bayern München gehandelt. Nun hat sich der Nationalspieler von RB Leipzig mit einem überraschenden Statement zu Wort gemeldet.

"Wenn überhaupt, wird das erst nach der WM ein Thema", äußerte sich Werner gegenüber der "Sport Bild" angesprochen auf eine Zukunft in München. Es ist also nicht auszuschließen, dass der pfeilschnelle Angreifer vor Vertragsende in Leipzig den Weg zum deutschen Fußball-Rekordmeister antritt.

Werners aktuelle Aussage überrascht deswegen, weil der 13-fache Nationalspieler die Gerüchte um einen Bayern-Wechsel eigentlich bereits dementiert hatte. Im März stellte Werner klar, er fühle sich "wohl in Leipzig" und wolle "auf jeden Fall nächstes Jahr" beim Tabellensechsten der Bundesliga bleiben.

Beim FC Bayern ist der 22-Jährige ein Transfer-Kandidat, da Lewandowski offen mit einem Abschied liebäugelt. Diesen Wunsch soll der Pole bereits im April der Führungsriege an der Säbener Straße mitgeteilt haben.

Die Chefetage des FC Bayern hat sich auch deshalb laut Informationen der "Bild" bereits bei einem Geheimtreffen mit Alternativen im Angriff beschäftigt. Dabei soll auch Werner ein Thema gewesen sein. Allerdings müssten die Münchner dem Vernehmen nach zwischen 100 und 120 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Leipzig von einem Transfer zu überzeugen.

RB will seinen Torjäger in diesem Sommer nämlich auf keinen Fall ziehen lassen. "Timo Werner hat zuletzt oftmals betont, dass er seine Zukunft bei RB Leipzig sieht. Und genau so ist es auch: Wir planen mit ihm, er hat einen Vertrag bis 2020 - demnach spielt er nächste Saison bei uns", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff unlängst der "Sport Bild".