Rapid holt Backup für Dejan Ljubicic

Der neue Rapid-Spieler misst stattliche 1,89 Meter

Der SK Rapid hat nach Andrija Pavlović und Marvin Potzmann den dritten Transfer bekannt gegeben. Vom SKN St. Pölten kommt der defensive Mittelfeldspieler Manuel Martic. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2022.

"Es freut mich ungemein und ist zugleich eine große Ehre für mich, dass ich zum SK Rapid wechsle. Es ist der Verein in Österreich, mit seinen unglaublichen Fans und darauf fiebere ich schon jetzt sehr hin. Gleichzeitig war es mir aber wichtig, mit meinen ehemaligen Kollegen vom SKN noch den Liga-Verbleib zu schaffen und das ist uns nach den Relegationsspielen auch gelungen. Hier habe ich noch einmal alles gegeben und darum blicke ich schon jetzt voller Vorfreude dem Wiedersehen in der Liga entgegen", meinte der Neuzugang in einer Presseaussendung.

Der Rechtsfuß soll als ablösefreies Backup für Dejan Ljubicic dienen, da Ivan Mocinić weiterhin ausfällt. Martic lernte das Fußballspielen bei Vorwärts Steyr und wechselte 2015 nach St. Pölten. In der abgelaufenen Saison kam er in 14 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.

"Mit Manuel Martic ist uns ein gewünschter Transfer gelungen, haben wir doch einen Back-Up für die Position von Dejan Ljubicic gesucht und gefunden. Er ersetzt somit Thanos Petsos, dessen Leihvertrag nicht verlängert wurde und schließt die Lücke, da Ivan Mocinic noch weiter für sein Comeback brauchen wird. Martic ist ein körperlich sehr robuster, zweikampfstarker Abräumer mit dem gewissen Auge für schnelles Umschaltspiel. Wir beobachten ihn schon länger und darum freuen wir uns, dass er sich nun für den SK Rapid entschieden hat", meinte Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel.

red