WM-Showdown: Joachim Löw in einem "gewissen Flow"

Joachim Löw kann mit Drucksituationen gut umgehen

Die Anspannung wächst - auch bei Joachim Löw. Doch aus dieser Drucksituation schöpft der Bundestrainer viel Kraft.

Die orangen Hütchen vor dem Training stellt Joachim Löw höchstpersönlich auf. Für die historische Mission Titelverteidigung will der Bundestrainer nichts dem Zufall überlassen. Nach der WM-Generalprobe am Freitag (19:30 Uhr) in Leverkusen gegen Saudi-Arabien wird es dann richtig ernst. Aus der sich steigernden Drucksituation schöpft der 58-Jährige aber viel Kraft.

"Wenn es Richtung Turnier geht, komme ich in einen gewissen Flow. Ich freue mich drauf, das sind Highlights für mich. Da habe ich immer besonders viel Energie", sagte Löw im Trainingslager in Eppan im "ARD"-Interview.

Mit einem Scheitern bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) beschäftigt sich Löw nicht: "Es finden keine Ängste in mir statt, sondern nur Freude und Begeisterung. Das gibt mir ein gutes Gefühl."

Dieses Gefühl vermittelt er auch seinen Spielern. "Er hat bei der EM schon so eine Gelassenheit ausgestrahlt. Als ob er mit seinem Auftreten sagen will, vertraut mir, ich mach das schon", sagte Joshua Kimmich.

Löw kann in Russland Geschichte schreiben

Löw wirkt bei den Einheiten in der Sportzone Rungg höchst konzentriert. Immer wieder unterbricht er das Training mit einem kurzen Pfiff, um Verbesserungen anzumahnen. Löw ist kurz vor dem Turnierstart in seinem Element. "Er versucht immer, unseren Fußball zu verbessern. Es ist ganz wichtig, dass bei ihm noch so ein großer Hunger da ist", sagte Innenverteidiger Jérôme Boateng.

Löw kann bei der WM gleich mehrfach Geschichte schreiben. Er wäre der erste Trainer seit dem Italiener Vittorio Pozzo vor 80 Jahren, der den WM-Titel zweimal gewinnt. Zudem wäre es das erste Mal im vierten Anlauf, dass die DFB-Auswahl ihren Titel erfolgreich verteidigt. Ganz nebenbei würde Löw beim Finale in Moskau mit dann 169 Spielen als Bundestrainer den legendären Sepp Herberger überflügeln.

Aus solchen Statistiken macht sich der gebürtige Schwarzwälder, der seinen Vertrag beim DFB schon vor der WM bis 2022 verlängert hat, nichts. Löw denkt nur daran, wie er das Spiel seiner Mannschaft auf die nächste Stufe heben kann. "Er ist in seiner Ansprache und inhaltlich seit 2010 von einem sehr guten zu einem Top-Trainer gereift. Wir haben uns von der Idee unseres Spiels extrem weiterentwickelt. Er hat sich mit uns weiterentwickelt", lobte Champions-League-Sieger Toni Kroos, der Löws "gute und wichtige Ratschläge Richtung Gegner" hervorhob.

Freier Kopf und neue Ideen durch Sport

Seit der Auslosung im Dezember im Kreml beschäftigt sich Löw mit den Vorrundengegnern Mexiko (17. Juni/Moskau), Schweden (23. Juni/Sotschi) und Südkorea (27. Juni/Kasan). Trotz zuletzt fünf Länderspielen ohne Sieg - das hat es zuletzt vor 30 Jahren unter Teamchef Franz Beckenbauer gegeben - bleibt Löw gelassen und verbringt "keine schlaflosen Nächte".

Zum Ausgleich treibt er auch vor der imposanten Bergwelt Südtirols selber Sport. "Das macht den Kopf frei und bringt auch neue Ideen", sagte Löw. Ob ihm dabei auch die Idee kam, Leroy Sané aus dem vorläufigen Kader zu streichen?

Löw ist sich mit dieser Entscheidung zumindest treu geblieben. In seinem 23er-Kader hat er jede Position doppelt besetzt. Zudem enttäuschte Sané bisher bei seinen Einsätzen in der Nationalmannschaft. Dieses Thema ist für Löw aber bereits abgehakt. Für ihn zählt nur noch die WM. Und dafür stellt er auch schon einmal selbst die Hütchen auf.