Wahl der WM-Quartiere: Zwischen Wohlgefühl und Vernunft

Die DFB-Auswahl residiert in Watutinki vor den Toren Moskaus

Wohlgefühl oder Zweckmäßigkeit? Die Entscheidung für das WM-Quartier ist eine ganz zentrale und kann Erfolg oder Misserfolg maßgeblich beeinflussen.

Joachim Löw hätte an Sotschi großen Gefallen gefunden. Sonne, Strand, Meer und die Erinnerung an den grandiosen Confed Cup. Eigentlich eine logische Wahl.

"Der Wohlfühlfaktor dort ist hoch", sagte der Bundestrainer. Doch weil der Titelverteidiger vor allem für den größtmöglichen sportlichen Erfolg zur WM nach Russland reist, fiel die Wahl auf das nach einem Indianerdorf klingende Watutinki vor den Toren Moskaus. Der Weltmeister kommt am 12. Juni an, eine Woche, nachdem die Iraner als erste WM-Mannschaft ihr Quartier bezogen.

"Wir müssen optimale Voraussetzungen schaffen", betonte Löw, und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff verdeutlichte: "Das Quartier garantiert uns kurze Wege bei den täglichen Fahrten zum Training, zum Flughafen und dem Luschniki-Stadion, im dem wir - das wünschen wir uns alle - am liebsten dreimal spielen wollen." Das dritte Mal wäre das Finale am 15. Juli.

England-Coach Southgate bleibt gelassen

Deutschland wartete die Auslosung im Dezember ab, bevor die Entscheidung getroffen wurde, andere ließen sich weniger Zeit. Brasilien allerdings war vorschnell, jedenfalls nach Auffassung von Coach Tite. "Das gefällt mir nicht. Es ist eine Enttäuschung", sagte der 56-Jährige. Tite meinte nicht etwa das ausgewählte Fünf-Sterne-Resort in Sotschi mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten, sondern die über 9000 Reisekilometer in der Vorrunde.

Noch deutlich härter trifft es nur Ägypten (Grosny) und Nigeria (Sanatorium in Essentuki), die mehr als 10.000 Kilometer für ihre drei Gruppenspiele zurücklegen müssen. Allerdings fliegen Profifußballer bekanntlich nicht in der Holzklasse, und deshalb misst etwa Englands Trainer Gareth Southgate dem Ganzen kaum Bedeutung bei. "Der längste Flug würde drei Stunden dauern", erklärte er: "Das ist nichts. Alle Spieler reisen solche Distanzen für Spiele in der Champions League."

Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) haben sie gleichwohl festgestellt, dass die Hotelkosten rund um die Spiele in Russland eine andere Hausnummer darstellen als etwa in Brasilien vor vier Jahren. Das ständige Quartier in Watutinki ist dafür günstiger als das Campo Bahia, die fast schon mystifizierte Basisstation auf dem Weg zum vierten WM-Titel. "1000 Euro mehr oder weniger sind uns aber auch nicht wichtig. Es geht um optimale Bedingungen für die Mannschaft", sagte DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge.

Pragmatismus dominiert bei Wahl der Quartiere

Ägypten meint diese für sich in der Hauptstadt der muslimisch geprägten Teilregion Tschetschenien vorzufinden - eine umstrittene Wahl angesichts der dortigen politische Lage. An die FIFA wurde von internationalen Interessensgruppen vergeblich die Forderung herangetragen, Grosny von der Quartierliste zu streichen - wegen des tschetschenischen Herrschers Ramsan Kadyrow.

Insgesamt dominiert bei der Quartierwahl eher Pragmatismus, eine Reihe von Teams wohnt in zweckmäßigen Sportkomplexen, die freilich alle WM-tauglich gemacht, sprich: mit entsprechendem Komfort versehen wurden. Genutzt werden ebenso Anlagen russischer Fußballteams und in Kasan auch jene des örtlichen Eishockeyklubs.

Die Skandinavier suchen die Nähe des Schwarzen Meeres, sowohl der deutsche Gruppengegner Schweden als auch Dänemark und Island lassen sich in beliebten Urlaubsregionen Russlands nieder und setzen voll auf den Wohlfühlfaktor. Viel Sonne, eine zarte Meeresbrise. Gelendschik heißt es, liege in einer malerischen Bucht.

Die Belgier wählten die Atmosphäre eines exklusiven Golfklubs im Moskauer Nordwesten, die Kolumbianer dagegen ein besonders für Südamerikaner ungewöhnliches Refugium: ein Ski-Resort im Dorf Sawino etwa 30 Kilometer entfernt von Kasan. Der Name des Hotels wäre auch einer für die DFB-Auswahl: Dejavu.