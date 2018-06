Austria: Ibertsberger wird neuer Co-Trainer

Der Ex-Teamspieler Ibertsberger wird ein Violetter

Robert Ibertsberger wird in der kommenden Saison bei der Wiener Austria als Co-Trainer von Thomas Letsch fungieren. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 41-jährige Ibertsberger, der Letsch gemeinsam mit Roman Stary unterstützt, war in der abgelaufenen Saison zunächst Co-Trainer beim WAC gewesen, ehe er im Frühjahr interimistisch das Traineramt von Heimo Pfeifenberger übernahm.

"Hier entsteht viel. Man spürt, wie viel Energie dank der neuen Arena durch den Verein fließt", erklärte Ibertsberger in einer Aussendung der Austria. Auch Letsch blickte der Zusammenarbeit mit Vorfreude entgegen. "Wir kennen uns schon lange, haben unter anderem die UEFA-Pro-Lizenz gemeinsam absolviert. Es war mein Wunsch an den Club, dass ich den Betreuerstab nach meinen Vorstellungen zusammenstellen kann, da war diese Personalie eine ganz wichtige Position für uns", erklärte Letsch.

apa