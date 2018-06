Ukraine warnt vor Reise zur WM nach Russland

Ab dem 14. Juni steht der WM-Pokal im Mittelpunkt

Die ukrainische Regierung hat ihren Landsleuten geraten, nicht zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zu reisen. Wie das Außenministerium am Dienstag mitteilte, müssten Ukrainer im WM-Gastgeberland mit einer "ernsthaften" Gefahr für die eigene Sicherheit rechnen.

Das Ministerium warnte vor gewalttätigen russischen Fangruppen. Zudem müsse man mit Festnahmen wegen Spionage- und Terrorvorwürfen rechnen, hieß es in der Mitteilung.

Obwohl sich die ukrainische Nationalmannschaft nicht für die Endrunde qualifiziert hatte, kauften laut nationalen Medien mehr als 5000 Ukrainer Tickets für die Spiele in Russland.

Das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland ist seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 und dem Bürgerkrieg in der Ostukraine höchst angespannt. Im April hatte der ukrainische Fußballverband FFU entschieden, nicht am FIFA-Kongress in Moskau am 12. und 13. Juni teilzunehmen.