Medien: Einbruch im Haus von Piqué und Shakira

In das Haus von Piqué und Shakira wurde eingebrochen

Der spanische Innenverteidiger Gerard Piqué ist rund eine Woche vor der Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) Opfer eines Einbruchs geworden.

Wie mehrere spanische Medien berichten, stiegen Diebe in der Nacht zu Mittwoch in das gemeinsame Haus des Barcelona-Stars und der Sängerin Shakira ein und entwendeten mehrere Luxusuhren sowie Schmuck in hohem Wert.

Piqué befand sich zur Tatzeit in Köln, um ein Konzert seiner Freundin Shakira zu besuchen. Spaniens Trainer Julen Lopetegui hatte den Nationalspielern bis Mittwoch um 24 Uhr freigegeben.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs sollen sich Piqués Eltern im Haus, das im Vorort Esplugues de Llobregat im Westen Barcelonas liegt, aufgehalten haben. Sie bemerkten den Einbruch am nächsten Morgen und verständigten die Polizei.