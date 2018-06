Real-Wechsel vom Tisch? Salah spricht mit Barca

Mohamed Salah erzielte wettbewerbsübergreifend 44 Tore in 52 Spielen

Mohamed Salah scheint nach seiner überaus erfolgreichen Saison beim FC Liverpool den nächsten Schritt gehen zu wollen. Nachdem zuletzt ein Wechsel zu Real Madrid als wahrscheinlich galt, steht nun Liga-Konkurrent FC Barcelona in der Pole Position.

Der Ägypter forciert nach Informationen der spanischen "AS" selbst einen Wechsel zum Meister der Primera División. Dem FC Barcelona ist der Angreifer demnach von Salahs Umfeld angeboten worden.

Beide Parteien haben bereits erste Gespräche über einen möglichen Wechsel aufgenommen. Bei mehreren Treffen wurde über die mögliche Zukunft des Torschützenkönig der abgelaufenen Premier-League-Saison gesprochen.

In die Planungen der Katalanen könnte Mohamed Salah derweil perfekt passen. Immerhin sucht der FC Barcelona seit Monaten nach einem neuen Stürmer. Ein Transfer von Atlético Madrids Antoine Griezmann kam bisher trotz mehrfacher Gespräche nicht zustande.

Für Champions-League-Finalist Salah, der in Liverpool noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, müsste der FC Barcelona dem Vernehmen nach mehr als 100 Millionen Euro zahlen. Eine ähnliche Summe wäre auch für Antoine Griezmann fällig.

Ein Wechsel von Salah wird allerdings wohl kaum in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Nach seiner Schulterverletzung im Finale der Königsklasse gegen Real Madrid arbeitet der 25-Jährige derzeit am Comeback. Der Ägypter will unbedingt bei der Weltmeisterschaft in Russland auflaufen.