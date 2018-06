Bayer-Star lässt sich in Gladbach-Trikot ablichten

Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen zeigt sich im Trikot von Borussia Mönchengladbach

Jung-Nationalspieler Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen hat mit einem Urlaubsvideo für Spekulationen gesorgt. Darauf zu sehen: Der 21 Jahre alte Außenverteidiger im Trikot von Borussia Mönchengladbach.

Henrichs weilt derzeit zusammen mit den Gladbach-Youngsters Will Ndenge (20) und Chance Simakala (21) auf Ibiza. Der von Ndenge gedrehte und bei Instragram veröffentlichte Clip zeigt den Leverkusener wie er im ungewohnten Outfit der Fohlenelf in einem Lokal einen Burger genießt.

Gerüchten, die Trikotwahl habe mit einem nahenden Vereinswechsel zu tun, trat Henrichs gegenüber "Bild" allerdings entschieden entgegen: "Wir wollten etwas essen gehen. Ich war ohne T-Shirt unterwegs. Simakal hat mir sein Trikot geliehen, weil ich nicht oben ohne da sitzen durfte. Das hat keine besondere Bedeutung. Da was rein zu interpretieren, wäre Quatsch."

Bayer teilte mit, Henrichs habe mit seiner etwas unglücklichen Aktion nicht gegen die Social-Media-Regeln des Klubs verstoßen.

Leverkusens Benny #Henrichs im Urlaub mit Gladbachs Will #Ndenge und Chance #Simakala - und im Gladbach-Trikot. Hat schon weniger gebraucht diesen Sommepause, um Transfergerüchte aufkommen zu lassen... pic.twitter.com/t6tpMAefgU — Jannik Sorgatz (@aufmplatz) 4. Juni 2018

Ob Henrichs auch in der kommenden Saison das Trikot der Werkself trägt, steht unabhängig von dem Trikot-Vorfall noch in den Sternen. Der FC Chelsea und RB Leipzig sollen Interesse am Außenverteidiger haben. In Leverkusen kam der ehemalige Shooting-Star zuletzt kaum noch zum Zug, einem Verkauf soll Bayer nicht abgeneigt sein.